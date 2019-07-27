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報復法國從葡萄酒下手？ 川普酸：美國酒比較好喝！

2019-07-27 09:14聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

法國對全球科技大廠課徵數位稅，美國總統川普26日批評法國總統馬克宏「愚蠢」，並揚言要對法國展開重大報復，可能從葡萄酒下手。

馬克宏已於24日簽署數位稅法案，回溯1月生效，對谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜等美國企業造成影響。全球營收超過7億5000萬歐元、在法國的數位營業額超過2500萬歐元的企業都要課稅3%，約有30家企業符合條件。

川普26日推文表示，「我們將會針對馬克宏愚蠢的行為做回應」。

「可能是葡萄酒或其他東西」，暗指將對法國葡萄酒進行報復。

川普說，「雖然我不喝酒，但我向來比較喜歡美國葡萄酒而不是法國的酒」，接著解釋，「我就是喜歡美國葡萄酒看起來的模樣」。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）26日表示，法國並不會因此而收回數位稅。「針對全球數位活動徵稅，對大家都是一種挑戰。我們欲在G7（七國集團）及經濟合作暨發展組織（OECD）間達成協議。法國將執行國家決策」。

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法國課徵數位稅，美國總統川普揚言要針對法國葡萄酒進行報復。路透
法國課徵數位稅，美國總統川普揚言要針對法國葡萄酒進行報復。路透
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法國葡萄酒川普
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