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梅克爾不願擴張財政救經濟 企業只能苦撐度日

2019-07-27 01:03經濟日報 記者簡國帆╱即時報導

德國經濟日益陷入困境，但總理梅克爾出手支撐國內經濟成長的機率似乎不高。

德國著名的汽車業者陸續發布獲利預警、工業危機持續加劇，人們愈來愈難忽視這些顯示德國經濟疲軟的跡象。最新警訊則是企業信心驟降，而幾天前，梅克爾才為該國緊縮支出的政策辯護；這項政策引發歐洲鄰國與美國的不滿。

這代表儘管信用市場仍能取得成本低廉的資金，作為歐洲成長引擎的德國政府仍打算咬牙撐過難關，而非為經濟注入一劑強效藥。

紐約Renaissance總體研究公司經濟學部門主管杜塔（Neil Dutta）表示：「德國抗拒推動擴張性財政政策，代表全球經濟的一大下行風險。兩年前，美國才因在失業率低迷之際擴張財政而遭嘲笑。或許德國應該試試看。」

德國雖有刺激經濟的財政實力，特別是在負利率環境下借錢還不用負利息、甚至還能拿到錢，梅克爾政府仍認為，經濟在大幅成長後趨緩很正常，而在美國總統川普發起的貿易戰化解之後，這股逆風將減緩。

梅克爾所屬政黨基民黨（CDU）的國會議員古亭（Olav Gutting）向彭博資訊表示：「我個人認為，積極投資會比平衡預算更重要。」他認為德國能提出一套包含數位基礎建設之初、減稅、研發優惠等內容的方案，但「在這一點上，我在黨內相當孤單」。

這也把刺激經濟的重擔寄望歐洲銀行（ECB）身上；ECB在25日暗示，即將推動貨幣刺激措施。但各國政府不願提供後援，不啻讓過去十年都在努力提振歐元區經濟的ECB官員備感挫折。

在德國經濟在2018年中陷入麻煩前，這個出口導向的經濟體已連續13季成長，原本被認為只會造成短暫衝擊的事件，例如汽車排廢造假、萊茵河船運受阻等，卻未如預料般快速落幕。

德國今年經濟成長率可能降至0.5%，是六年來最差。彭博行業研究預估，德國經濟會在第2季陷入萎縮，使歐元區經濟成長0.2%，低於長期趨勢值。

此外，德國無法期待其他國家助其脫離困境。國際貨幣基金組織（IMF）本周下修今年經濟成長與全球貿易預測，並表示原本預估的明年經濟好轉，目前看來也「很難確定」。

BTIG首席股票與衍生品策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）表示：「重點在於財政刺激。若由我來管理一個經濟成長率只有0.5%、又擁有接近2%的財政盈餘、還身處負利率環境，難道不該借錢以支出（刺激經濟）嗎？」

儘管柏林當局希望堅持原則、等待風暴過去，但經濟趨緩的衝擊正持續擴散。巴斯夫（BASF）、戴姆勒（Daimler）、馬牌集團（Continental）等德國企業巨擘都必須順應不斷改變的環境，重新設定獲利預期。

好消息是，勞動市場依然強勁，但企業裁員正開始展開，且德國央行也已警告失業率可能上升。這些都加重梅克爾採取行動的壓力。

德國汽車業則是更加嚴峻的挑戰。除了要對抗美中貿易爭端與需求減弱的影響之外，德國汽車製造商與供應商還要因應更深層的結構變革。這段轉向自動駕駛、電動車、並減少內燃機的過渡期，已尤其重創德國業者。賓士（Mercedes Benz）汽車製造商戴姆勒今年來已兩度發布獲利預警，正在經歷產業結構變遷的零件製造商馬牌集團也調降獲利預測，因為先前全球汽車生產意外減緩。

在此同時，德國政府卻為擬出因應對策所苦。政府推動在國內生產電池的發展緩慢，汽車業也正尋求幫助，希望已投注上百億歐元的電動車研發支出能有所回報。

遊說團體德國汽車工業協會主席馬蒂斯（Bernhard Mattes）說，「在這個轉型過程裡，我們需要強大的政治與社會夥伴」，包括提案興建電動車的充電基礎設施等。

今年是兩德統一30週年，當年在瀕臨破產東德與西德統一，德國仍重返繁榮，顯示德國有能力扭轉困境。但如果就連財政實力雄厚的德國政府都不願運用自身資源提振經濟，遑論其他國家。

德意志銀行財務長范莫特克（James von Moltke）表示：「我們對德國經濟並不悲觀。若全球貿易磋商能夠突破僵局，可望在下半年帶來助益。」德銀正在推動大規模整頓，專注於回到為德國出口商提供融資的根源。

德國梅克爾
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