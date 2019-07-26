科技部與印度簽備忘錄 推動人文社科合作

2019-07-26 21:15 中央社 新德里26日電



科技部次長許有進今天與印度社會科學研究委員會（ICSSR）秘書長馬洛特拉簽署台印人文社會科學合作備忘錄，雙方期待人文社會領域合作取得新突破。

台灣印度人文社會科學合作備忘錄，上午在印度社會科學研究委員會舉行簽署儀式，在駐印度代表田中光見證下，由許有進和ICSSR秘書長（Member Secretary）馬洛特拉（Virendra Kumar Malhotra）代表雙邊簽署。

馬洛特拉在致詞時細數台印過去的經貿、教育、科學等各方面合作成果。他認為，台灣在科學技術研究領域一直處於領先地位，雙方在簽署人文社會科學合作備忘錄後，如何把科學技術研究與人文社會科學研究結合在一起，以解決兩國的社會問題，將是台印將來可共同努力的領域。

許有進致詞表示，過去10年，台灣與印度在科技合作的交流，已建立一個堅實的合作交流平台，每年定期徵求雙邊研究計畫及辦理研討會。

在人文社會科學領域方面，許有進指出，科技部在2015年到2019年間與印度相關補助計畫有18件，研究領域涵蓋文學、歷史、政治、宗教、教育、管理及文化等，議題包括戰略關係、外交政策、民族主義、新興市場、教育策略、人口、數學教育等，領域廣泛。

許有進強調，配合新南向政策，科技部能與印度在人文社會科學研究領域最知名的ICSSR簽署合作備忘錄，預料將加深台印人文社會科學領域的合作。

見證合作備忘錄簽署的田中光，則談到2014年諾貝爾和平獎印度籍得主沙提雅提（Kailash Satyarthi）早在受邀訪台前，就因每年寒暑假累計數百名台灣青年學子到他所創辦的非政府組織「挽救童年運動」（BBA）擔任志工，而早已熟知且熱愛台灣，並以此為例證明人文社會科學遠比經貿、科學等交流更為重要。

田中光認為，今天簽署人文社會科學合作備忘錄是台印關係的里程碑，將成為台印學者、社會科學家、專家交流合作的平台，為台印人文社會科學研究注入新活力，共同分享研究成果。

在簽署儀式後，雙邊針對未來的人文社會科學研究合作進行簡報，並期盼未來在這個領域有更豐富深入的雙邊合作。