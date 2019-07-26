美第2季GDP堅實但前景堪憂 不影響Fed月底降息展望

2019-07-26 21:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國公布第2季國內生產毛額（GDP）年率初估季增2.1%，雖低於第1季的3.1%，但優於市場預估的1.8%，因個人消費強勁回升，顯示美國經濟成長由虛轉實；但投資及貿易疲軟，卻對未來成長造成壓力。預料GDP報告將不會影響聯準會（Fed）的寬鬆立場，並將於7月底調降利率。

在GDP各大要項中，個人消費成長4.3%，遠高於第1季修正後的1.1%，也優於預估的4.0%；扣除貿易與庫存後，國內最終銷售額增加3.5%，是一年來最強的一季。

非住宅投資減少0.6%，是2015年來首次下降；住宅類投資更是連續第6季下降。

對外貿易方面，出口減少5.2%，進口微增0.1%政府支出增加5%，是10年來最大增幅。

庫存投資減少，對GDP成長率的貢獻度為-0.86個百分點，比第1季時的+0.53個百分點遠遜，顯示企業大幅削減庫存，對未來景氣缺乏信心。

GDP整體價格平減指數為年升2.4%，也高於第1季的1.1%及預估的2%；核心平減指數年升1.8%，進一步接近2%目標。

經濟學者指出，第2季經濟成長主要靠消費支出，比第1季靠庫存及貿易更加紮實；但投資出現負成長，顯示諸多不確定因素影響企業信心，對未來成長不利，因此Fed仍將降息，為維持經濟擴張「買保單」。