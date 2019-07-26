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土總統厄多安干預央行 學者：實踐「愚蠢經濟理論」

2019-07-26 18:31經濟日報 記者簡國帆╱即時報導

土耳其總統艾爾段。美聯社
土耳其總統艾爾段。美聯社
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土耳其即將展開一項新興市場中最大的央行實驗，且來得正是時候。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）一直相信，高利率會導致通貨膨脹。在開除未能馬上降息的前央行總裁後，厄多安終於藉著任命央行新總裁烏伊薩（Murat Uysal），來實踐這個非傳統的經濟理論——「愚蠢經濟理論」。

從美國到印度，政治人物對央行施加的壓力一再增強，厄多安也憑藉去年全國大選擴權，得以領先他國領導人一步。土耳其央行已在25日一口氣降息4.25個百分點（17碼）、從24%降為19.75%，是2016年來首次降息。

土耳其推行貨幣寬鬆政策的時機已然成熟。全球貨幣政策轉向鴿派、且通膨走下坡，使土耳其成為全球利率最高的國家。強而有力的基期效應，將可能持續抑制未來幾個月的物價漲幅。

盧森堡的Nordea投資基金資深總體策略師加里（Sebastian Galy）表示：「為了促成經濟復甦，央行需以夠快的速度放寬貨幣政策，但考量到這將導致土耳其里拉疲弱與進口通膨，又不能寬鬆得太快。」

厄多安花費數年一步步擴大權力，同時，他對高利率的厭惡也達到高點，因高利率讓人聯想到伊斯蘭教所禁止的高利貸。對他而言，生產者將較高的借貸成本分攤到消費者身上，因此漲價。

厄多安去年受訪時承諾，將更直接掌握利率決策，並警告去年9月大規模升息讓他「耐心有限」。當前任央行總裁塞丁卡亞（Murat Cetinkaya）6月把降息計畫延後九個月，厄多安已忍無可忍，直呼24%的基準利率令人「無法接受」。

然而，新任央行總裁正夾在焦慮的市場與缺乏耐心的總統之間。彭博經濟學家Ziad Daoud在貨幣決策出爐前說：「（土耳其）央行可能會在本周設定激進的貨幣寬鬆政策。但我們懷疑央行能夠滿足厄多安的期望。即便全球局勢好轉，（央行）機構信譽持續受損，且厄多安日益干預貨幣政策，都可能讓金融市場更加焦慮，並導致里拉再次劇烈貶值。」

土耳其經濟雖然脫離衰退後，仍陷於緩慢成長的泥淖，且銀行放款再次下滑。同時，通膨持續減緩，今年來已下降將近5個百分點。

里拉的命運也出現轉折。尤其美國總統川普表示，由於土耳其購買俄羅斯的防衛系統，美國可能重新評估是否制裁土耳其。里拉目前仍是5月初以來表現最佳的新興市場貨幣。

然而，貨幣寬鬆政策引發的衝擊，可能打破一切平靜，尤其是土耳其是在厄多安以非正統觀點的名義下降息的。

安卡拉畢爾肯大學的經濟學教授Refet Gurkaynak表示，若實踐這個「愚蠢經濟理論」，將適得其反，導致長期的借貸成本與通膨上升。他說：「像厄多安與川普這樣的領導人，一致要求央行降息，政治人物這種標準短視近利的衝動，正說明為何央行的獨立性非常重要。」

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