美聯邦重啟執行死刑違背國際趨勢 已有106國廢死

2019-07-26 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



【編譯胡夢瑋／綜合報導】美國聯邦政府2003年起就未執行死刑，美國司法部25日宣布，將重新開始執行聯邦死刑。華盛頓郵報報導，美聯邦恢復執行死刑將讓美國與國際趨勢背道而馳。

大部分國家已廢除死刑。華盛頓郵報報導，根據國際特赦組織，2018年底止，全球已有106個國家廢除死刑這項刑罰。過去十年來，美洲只有美國執行死刑，大部分南美、歐洲國家已經全面廢除死刑。

2018年全球有紀錄的處死案為690件，較2017年的993件減少31%。2018年而言，中國大陸、伊朗、沙烏地阿拉伯、越南以及伊拉克名列全球執行死刑前茅。

美國聯邦政府已有16年沒有執行死刑，同期間，美國一些州仍執行死刑，但人數接近新低。根據死刑資訊中心，2018年美國各州共處死了25人，連續第四年處死人數少於30人。

華爾街日報23日報導，根據聯邦司法統計局，美國各州死刑犯總數2017年降到2703人，連續17年減少，死刑犯判刑到執刑平均相隔20年3個月。雖然美國仍有過半數的州維持死刑，只有少數州實際執行。