軟銀成立「願景基金2」 傳鴻海也將投資

2019-07-26 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



彭博資訊報導，軟體銀行周五宣布推出「願景基金2」（Vision Fund 2），規模為1,080億美元，出資者包括蘋果公司、微軟、瑞穗銀行、三井住友銀行、三菱日聯銀行。鴻海也在報導提及的投資人名單之列。

報導指出，「願景基金2」預期的籌資總額已達約1,080億美元。軟銀集團將投資380億美元，預料該基金的規模將再增加，目前軟銀正與其他投資者商談。