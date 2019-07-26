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Google母公司字母營收優於預期 股價盤後大漲9%

2019-07-26 08:24經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

Google母公司字母（Alphabet）第2季營收優於預期，一掃市場對其核心業務成長的擔憂。字母同時宣布公司有史以來最大規模的股票回購方案，金額達250億美元。利多傳出後，股價盤後交易大漲9%，創四年來最大單日漲幅。

路透報導，字母上季營收成長19%到389億美元，主要由行動通訊廣告、YouTube廣告和雲端運算服務貢獻，優於Refinitiv分析師預期的年增16.8%到382億美元。其中雲端業務營收由去年底的10億美元躍升到20億美元。

字母第2季度淨利潤為99.5億美元，或每股14.21美元。

Google執行長皮伽表示，雲端計算是Google發展最快的業務，第2季業績使該業務全年營收有望超過80億美元。

整體廣告事業營收成長16%，比最近多個財報期有所放緩，但優於今年第1季的表現。今年第1季財報不如華爾街預期，股價重挫。近來，市場擔心亞馬遜財報可能持續疲軟，使得字母股價最近表現一直落後競爭對手。

彭博指出，Google多年來透過在行動通訊搜索結果中植入更多廣告，吸引用戶訪問YouTube以及實施網路廣告流程自動化，造就廣告業務年增至少20%。目前Google正大力投資諸如雲端計算和語音控制數位助理之類的新技術，嘗試不同的廣告形式。

Google母公司字母第2季營收優於預期。 路透
Google母公司字母第2季營收優於預期。 路透
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