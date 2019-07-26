油價受伊朗緊張局勢推升 經濟數據強勁抑制黃金需求

2019-07-26 08:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四小幅上漲，因伊朗緊張局勢加劇及美國原油庫存大幅下降，但需求前景的疑慮限制漲勢。金價下跌，歐洲央行（ECB）認為經濟衰退的風險仍然較低，抑制避險需求，投資人關注下周聯準會（Fed）利率決策。

布蘭特原油期貨收漲0.21美元或0.33%，結算價報每桶63.39美元。西德州原油期貨收漲0.14美元或0.25%，結算價報每桶56.02美元。

伊朗扣押英國油輪後，英國已經開始派遣軍艦護送懸掛英國旗幟的船隻通過荷姆茲海峽，美國、英國和其他國家將開會討論如何保護海灣地區的船隻免受伊朗攻擊。

美國上周原油庫存減少近1,100萬桶，降幅遠高於預期，支撐油價。不過，投資人對經濟成長放緩可能減少燃料需求的疑慮揮之不去，令油價漲勢受限。

金價周四下跌1%，觸及一周低點，因美國經濟數據出色，蓋過ECB堅持寬鬆貨幣政策的決定，投資人轉而聚焦下周的Fed會議。

黃金現貨下跌0.8%，至每英兩1,414.60美元。美國黃金期貨下跌0.6%，結算價報每英兩1,414.70美元。

金價稍早上漲，因ECB維持基準利率不變，並表示未來需要大規模貨幣刺激。但美國就業數據強勁，企業投資指標非國防資本財訂單勁升，打壓金價。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示：「美國的強勁數據，加上Fed下周將召開會議，令金價大跌。」

投資人普遍預期Fed將在7月30日至31日的利率決策會議調降利率，預計將至少降息25個基點。