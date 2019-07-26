ECB不如預期鴿派 歐元反彈 經濟數據強勁推升美元

2019-07-26 07:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



歐元兌美元周四從兩個月低點反彈，因歐洲央行（ECB）未如預期降息，且總裁德拉基對歐元區經濟表示樂觀。美元兌一籃子貨幣上漲，因一系列經濟數據強勁。

DXY美元指數上漲0.1%，報97.813。

ECB宣布維持利率不變後，歐元回升。ECB聲明表示，利率將保持在目前或更低的水準。

不過，歐元前景仍不容樂觀，因ECB未來可能進一步寬鬆貨幣政策。道明證券資深外匯策略師Mazen Issa說：「我認為在ECB會議前，市場已消化了降息預期。」

荷蘭合作銀行表示，德拉吉基的談話不符市場預期，並未具體說明是否推出新的資產購買計畫，顯示內部仍有分歧，尚未達成共識。

歐元兌美元上漲0.1%，報1.1146美元。歐元兌瑞郎漲0.7%，報1.1046瑞郎，歐元兌日圓上漲0.5%，報121.217日圓。

美國6月核心資本財訂單增幅優於預期，顯示即便籠罩在關稅戰及全球經濟走疲的陰霾之下，企業正重拾投資動能，整體耐久財訂單也交出近一年來最大增幅。另外，上周首次申請失業救濟金人數降至三個月低點，顯示勞動市場依舊緊俏。

美國聯準會（Fed）將於下周舉行貨幣政策會議，投資人普遍預期Fed會降息。Western Union Business Solutions的資深市場分析師Joe Manimbo表示：「強勁的數據表明，Fed降息的幅度不會大，只是預防性舉措，而非全面寬鬆周期的開始。」