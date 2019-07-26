美股從紀錄高點回落 道瓊挫跌129點至兩周新低

2019-07-26 07:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四下跌，因企業財報疲軟，且歐洲央行（ECB）總裁德拉基的談話令原本預期ECB會採取更鴿派立場的投資人失望。

道瓊工業指數下跌128.99點或0.47%，報27,140.98點；標普500指數收跌15.89點或0.53%，收在3,003.67點。那斯達克指數下跌82.96點或1%，跌至8,238.54點。

投資人消化企業財報之際，道瓊工業平均指數跌至兩周低點。

歐洲央行表示，正在研究放寬貨幣政策的選項，但並未降息。總裁德拉基對經濟的看法比投資者預期的更為樂觀。

外界普遍預計，儘管美國失業率處於50年來的最低水準，聯準會（Fed）將在7月底降息以提振美國經濟，抵銷貿易戰的影響。這樣的預期推升美股本月屢創新高。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示：「ECB描繪的更樂觀前景，可能讓市場失望。投資人寄望各國央行採取鴿派立場，但ECB的行動讓市場擔心這是否影響Fed。」

福特汽車股價重挫7.45%，公司財報和全年財測均不如預期。

費城半導體指數從紀錄高點下跌1.7%。晶片製造商賽靈思股價下跌3.4%，因財測疲軟，主因美國華為禁令影響。

臉書股價下跌1.9%，該公司表示，保護用戶隱私的新規定和產品調整將減緩明年的營收成長。

亞馬遜公布財報，上季獲利不如分析師預估，盤後股價一度下跌2%。