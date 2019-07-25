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美6月核心資本財訂單超亮眼 增幅一年半來最大

2019-07-25 23:07經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

美國6月核心資本財訂單增幅優於預期，顯示即便籠罩在關稅戰及全球經濟走疲的陰霾之下，企業正重拾投資動能，整體耐久財訂單也交出近一年來最大增幅。

彭博資訊報導，美國商務部25日公布最新數據，6月整體耐久財訂單增加2%，為去年8月來最強勁增幅，反映民用客機及零組件訂單增加，分析師原本預估僅增0.7%。各類訂單皆增長，其中機械訂單躍增2.4%，為近一年半以來最大增幅，其他像是電腦、機械零件、初級金屬、電子設備、電器及零組件的訂單也都增加。

6月不含飛機的非國防資本財訂單躍增1.9%，優於市場預期，也較上月修正後的0.3%增幅加速，為2018年2月以來最大增幅，這項被視為企業投資指標的數據勁升，反映企業的設備支出增加，應能減緩美中貿易爭端及全球經濟走疲將進一步拖累美國經濟的疑慮，加上近期穩健的消費支出及就業數據，或許能降低聯準會（Fed）下周降息的機率。

用以計算設備支出的核心資本財出貨量上揚0.6%，優於預期的萎縮0.2%，反映26日將出爐的第2季國內生產毛額（GDP）可能優於預期，但同日公布的其他數據顯示，貿易和庫存可能拖累經濟。目前經濟學家預料，第2季年化經濟成長率為1.8%，不如上季的3.1%。

勞工部同日公布就業數據，上周首次申請失業救濟金人數降至三個月低點，顯示勞動市場依舊緊俏。

美國6月核心資本財訂單及整體耐久財訂單的增幅均優於預期。美聯社
美國6月核心資本財訂單及整體耐久財訂單的增幅均優於預期。美聯社
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