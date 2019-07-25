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科技部代表團訪印度 促成10項科技合作計畫

2019-07-25 19:06中央社 台北25日電

第10屆「台印科技合作聯合會議」今天在印度新德里舉行，雙方就AI人工智慧、生物科技等領域交換意見，並敲定10項新的科技合作計畫。

科技部表示，這次台印科技合作聯合會議的代表團由科技部次長許有進領軍，成員包含科技部相關人員、新竹科學園區管理局及AI研究中心等組織，印度方面則由印度科技部次長夏瑪（Ashutosh Sharma）帶團出席。台印雙方討論多項合作計畫，並就AI人工智慧、生物科技與工業科技等領域交換意見。

除了台印科技合作聯合會議之外，科技部指出，未來幾天代表團將拜訪印度科技創新國際園區、參加中正大學與印度理工學院羅帕爾分校合作的海外科研中心啟用典禮。希望藉由雙方的合作，進一步推動雙邊人才培育與交流，並帶動雙邊在科技領域中的投資，擴展產業商機。

科技部說，自2007年台印兩國簽訂科技合作備忘錄至今，已經共同補助86項雙邊合作的研究計畫並且共同發表超過180篇研究成果，合作領域橫跨人工智慧、再生能源、物聯網、生物科技、藥品開發等。上午的會議中，雙方決議將推動10項新的科技合作計畫。

除了科技合作備忘錄外，科技部指出，代表團將於明天拜會印度社會科學研究委員會（ICSSR），並簽署雙邊合作備忘錄，促進雙邊人文社會科學領域的交流與發展。

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