全球最熱餐廳股 是這家泰國甜點店

2019-07-25 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



今年全球表現最好的餐廳股出自泰國，不過這家泰國餐廳After You賣的可不是咖哩、酸辣海鮮湯等泰式料理，而是布朗尼、布丁和鬆餅。

據彭博彙整全球所有市值至少3億美元的餐廳業者數據，After You的股價今年已暴漲近200%，漲幅在全球排名第一，其次是中國大陸的連鎖火鍋業者海底撈，和美國的Chipotle墨西哥燒烤，不過這兩公司的漲幅都不及After You的一半。

Bualuang證券分析師東寶說：「After You擁有非常高的成長潛力，基於其在國內市場的強健品牌和海外擴張計畫。」「即將公布的財報將透露出其向上潛力的程度和發展步伐。」

After You的股價漲勢已幫助這家公司成為泰國股市另類投資板上最大的一家公司。以「每個人的肚子總會有個空間吃甜點」為標語，After You在2007年開設第一家店，目前在全泰國共有36家店。這家店的專長在於全天供應甜點和布朗尼、布丁、起司蛋糕等糕點，以及堆滿水果和堅果的鬆餅。