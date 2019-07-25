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分析師：特斯拉的成長題材效應近尾聲

2019-07-25 17:53經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

該是馬斯克特斯拉股東接受現實的時候了，該公司身為成長寵兒的日子即將結束。

美國電動車大廠特斯拉第2季營收63億美元，經調整後每股虧損1.12美元，遠不如分析師預期。盤後股價急跌。

華爾街日報分析指出，雖然財報不如華爾街預估，對上市公司絕非好事，但這次的問題應該不止是典型的季報不佳。消費者對特斯拉汽車需求強度的懷疑，勢必會加劇。

特斯拉公布第2季交車數超過9.5萬輛，創公司紀錄；但季營收卻比去年第4季創下的紀錄少了10%以上。

特斯拉上季財報有一個重要的亮點：該公司確實產生了6.14億美元的正自由現金流。這主要拜交車量多於產量所賜，但這顯然是一種難以持續的長期策略。

這種現金流量加上5月籌措的資金，使特斯拉持有約50億美元的現金餘額，有助於支撐財務。 但仍存在一些嚴重疑慮，應付帳款仍超過30億美元，資產負債表上的長期債務也超過110億美元。

如果特斯拉的營收成長夠具吸引力，華爾街可能會忽略這些虧損，但現在對這方面存有很大疑問。 FactSet的數據顯示，分析師預計特斯拉第3季的銷售額為67億美元，意味著比一年前低。投資人需有心理準備，可能會持有一檔剛停止成長的無利可圖成長股。

特斯拉仍是一檔見仁見智的股票，馬斯克可能繼續預測其中國工廠和自駕機器人計程車的亮麗前景。他的忠誠粉絲必定對這些吹噓信以為真。 然而，其他所有人都該注意到，特斯拉第2季資本支出再次降至僅2.5億美元，遠低於所認列的折舊費用。特斯拉調降其全年資本支出預測至15億到20億美元，而且需大幅增加支出才能達到財測的下限。

有時候，坐而言真的不如起而行。

特斯拉華爾街馬斯克
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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