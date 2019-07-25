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德國再生能源發電 超越傳統發電

2019-07-25 16:38台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

德國再生能源發電發展傳捷報！據統計，今年上半年，德國風力與太陽能等再生能源發電量近5成，首度超越燃煤與核能等傳統方式發電量。對此，專家指出，再生能源發電創新高應與今年當地氣候條件適合再生能源發電以及市場因素有關。

據《英國獨立報》報導，弗勞恩霍夫太陽能系統研究所（Fraunhofer ISE）指出，今年上半年德國太陽能、風力、生質能與水力發電佔47.3%，反觀燃煤與核能發電佔43.4%，相較前一年同期碳排放也減少15%。另外，太陽能發電也增加6%，天然氣增加10%，風力發電增加2成，核能則幾乎未改變。

對此，智庫Agora Energiewende研究人員海恩表示，風力發電之所以增加2成是因為2019年風力條件適合。

據《Interesting Engineering》報導，德國在今年為止，陽光與風力相當充足，大量陽光與風力也幫助再生能源發電，進而提升其發電量。數據也發現，今年上半燃煤也減少3成，部分燃煤電廠也已關廠。不過，海恩仍表示，目前這種能源類型發展尚未一致，是否是長期再生能源使用增加或目前市場局勢需求不多造成仍待觀察。

德國政府數據指出，2018年再生能源發電為4成，當地計劃2022年淘汰核能電廠，受到《再生能源法》帶動，德國過去20年再生能源已穩定增加。

據《離岸風力發電網站》報導，德國太陽能與氫能研究中心董事史特司指出，雖然這次再生能源發電數據亮眼，但德國仍需要多發展再生能源，以便達到歐盟《2030年氣候與能源綱要》要求。

去年多家德國風力發電業者也呼籲，政府如果要達到2030年再生能源發電佔比達65%，必須改善離岸風力投資環境。

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再生能源德國核能
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