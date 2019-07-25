首推水下博物館 約旦發展創意旅遊

2019-07-25 16:44 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



約旦用創意結合旅遊，在港灣之都建造首個水下軍事博物館！外媒25日報導，約旦在紅海沿岸、該國唯一的靠海之都亞喀巴開設水下博物館，先丟下航空母艦、直升機各一與不少坦克，盼能透過這次噱頭，刺激遊客前往亞喀巴這個潛水勝地，並強調這是遊客從未經歷過的新式博物館體驗，一次包辦潛水與導覽兩種享受。

根據《英國廣播公司》報導，約旦於週三舉行的亞喀巴水下軍事博物館啟用儀式上，沈下幾輛軍用運輸車與坦克，以及航母、直升機各一架，未來打算在亞喀巴海岸、紅海珊瑚礁中組成水下戰鬥車隊，將把陸地上的編制完整搬過來。

約旦表示，此舉不只歷史地位創新（首個水下軍事博物館），他們結合了潛水與導覽，讓常見的博物館參觀也成了一件新奇事，並保證已把這些軍事單位可能含有的有害物質都清除掉，讓遊客仿若電影劇情般、直接潛到最近距離觀看。

據《以色列時報》報導，這個水下軍事博物館想法獲得外媒肯定，若觀過往亞喀巴地區，多被視為約旦南方最大的出口港城（因為是該國唯一港口、能接紅海鄰國），以出口貝殼和磷酸鹽為主，其次則是渡假勝地。此舉助亞喀巴的旅遊發展一臂之力，對推廣旅遊業行程是一大噱頭。

負責的主管機關、亞喀巴經濟特區管理局（ASEZA）很看好水下博物館，並表示目標是盡快把19艘除役的軍事單位沉入水深約28公尺區，認為能以此大發觀光財。

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