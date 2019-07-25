蘋果供應商傳為下半年7,500萬支新iPhone備料

2019-07-25 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



消息人士引述內部數據透露，蘋果公司的供應商正準備為今年下半年多達7,500萬支的新iPhone生產零組件，這數量大約與去年同期相當，也可能代表iPhone市場需求穩定。

供應商為新一代iPhone上市周期所規劃的零組件供應量，可能意味蘋果公司這項最重要的產品需求持穩，儘管當前正值美中貿易局勢緊張，且整體智慧手機市場需求下滑。

蘋果自去年最後一季不再公布iPhone出貨量數據，不過蘋果開始公布能凸顯Apple Music等服務事業成長的數據。分析師估計，蘋果去年下半年的新iPhone銷量達7,000萬至8,000萬支。

消息人士指出，蘋果的亞洲供應商正準備為三款新iPhone準備零組件，以滿足年終購物季需求。其中一名人士表示，如有必要，蘋果的亞洲供應商可增產零組件，供應多達8,000萬支新iPhone生產所用。另一名人士表示，iPhone主要組裝業者鴻海已在深圳增加聘僱員工，而且薪資比去年提高約10%，以確保在旺季時勞力充足。

蘋果自2012年以來每年9月都宣布推出新款iPhone，新機通常在9月下旬上市。蘋果已定於7月30日公布上季財報，財測內容也可能包括對iPhone在9月底止一季的銷量預期。