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影／單季虧900億！波音或考慮暫時停產737 Max

2019-07-25 12:20聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國波音公司24日表示，如果737 Max型客機年底前仍無法取得監管單位的復飛許可，可能就要減緩或暫停生產。

根據波音財報，相較於去年同季獲利22億美元，今年第二季虧損29億美元（約新台幣900億元），創下迄今最大的季度虧損。由於737 Max型客機暫停交貨，波音公司本季僅交付90架噴射客機給客戶，銷售因此驟降35%，只有157.5億美元。此外，自由現金流也出現四年多來的首度負值。

波音執行長穆倫伯格（Dennis Muilenburg）在電話會議表示，將持續以每月42架的速度生產737型客機，計畫明年提升到每月57架，但737 Max型客機復飛時程出現任何推遲，可能就會干擾生產。

「我們或許要考慮進一步降低生產速率("further rate reductions")，或是其他選項，包括暫時關閉737 Max型客機生產。」穆倫伯格表示：「這不是我們想要的，卻是我們必須準備的替代方案。」

波音公司管理階層不願說明，會在什麼時候決定減產或暫時停產，但都有可能導致公司蒙受更多損失。波音公司4月發布第一季財報時，就已取消全年財測。

波音737 Max型客機發生兩起重大墜機事故後，3月中遭監管單位頒布禁飛令，波音公司目前仍在努力修復可能肇事原因，最快要等到9月才能提報給監管單位，希望10月進行「飛行認證測試」，幾周後獲准復飛，本財年第4季就可重啟交貨。但部分政府官員與業界人士預期，復飛可能要等到明年。

美國航空與聯合航空擁有的波音 737 Max 8客機，停泊在華盛頓州西雅圖市中心...
美國航空與聯合航空擁有的波音 737 Max 8客機，停泊在華盛頓州西雅圖市中心以南的波音場/金恩郡國際機場。波音公司24日表示，如果737 Max型客機年底前仍無法取得監管單位的復飛許可，可能就要考慮減緩或暫停生產。歐新社
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