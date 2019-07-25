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軟銀二代願景基金獲大咖投資 台灣保險公司也在洽談

2019-07-25 11:11經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

華爾街日報報導，軟體銀行（SoftBank）籌措的第二支科技巨型基金，已獲得高盛、蘋果和哈薩克政府承諾投資，台灣多家年金和保險公司在內的投資人也正在洽談。軟銀準備自行出資400億美元，預期該公司將在周四召開的董事會批准此一投資計畫。

軟銀在兩年前成立1,000億美元的願景基金（Vision Fund），錢花得飛快，現正持續籌資成立新的基金。華爾街日報說，首波承諾出資的蘋果、高盛和哈薩克政府，投資者的組成，有點讓人意外。

消息來源告訴華街日報，軟銀與台灣多家年金和保險公司，以及微軟（Microsoft）也在洽談投資的可能性。哈薩克政府則在本月稍早拜訪願景基金的高階主管後，表示該國主權基金將會出資。哈薩克主權基金的財源主要來自石油。

兩年前成立的願景基金是由軟銀和沙烏地阿拉伯與阿布達比的政府基金出資。知情人士表示，沙國與阿布達比可能也將投資新基金，但金額將低於以前對願景基金投資的450億美元。

據了解，軟銀也得到渣打銀行（Standard Chartered ）承諾出資，渣打的投資會和高盛一樣，以債權形式為之。

華爾街日報指出，一些合作夥伴將這次投資視為進入軟銀生態系統的門票，希望由此帶進相關商機。例如，高盛的目標是被基金投資組合中的公司聘為首次公開發行（IPO）的承銷商，渣打期待對這些公司放款。

消息來源說，軟銀高層告訴微軟，他們可以鼓勵願景基金目前投資的大約75家公司，將其雲端平台由亞馬遜移到微軟。

軟銀籌措第二代願景基金，傳台灣保險公司有意投資。 路透
軟銀籌措第二代願景基金，傳台灣保險公司有意投資。 路透
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