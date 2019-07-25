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與淋巴瘤有關聯 愛力根絨毛面隆乳填充物全球回收

2019-07-25 10:00聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

美國乳房填充物製造商愛力根（Allergan）24日宣布，全球回收該品牌Biocell絨毛面乳房填充物。

美聯社報導，美國食品及藥品管理局(FDA)得知愛力根絨毛面填充物與大部分的罕見淋巴瘤有關聯後，要求回收這款填充物。法國、澳洲、加拿大先前已下令回收。

美食品及藥品管理局指出，最新數據顯示，7月6日為止，全球570件確認的「間變性大細胞淋巴癌」(anaplastic large-cell lymphoma，簡稱ALCL)案例中，84%與愛力根填充物有關聯。

全球33個ALCL死亡案例中，有13人確定填充物種類，其中12人為愛力根產品。

美國食品及藥物管理局估計，植入Biocell罹患ALCL的機會是其他美國境內行銷廠商絨毛面填充物的六倍。

絨毛面填充物目的為防止移位、減少疤痕組織。不過這類產品只佔美國市場5%，大部分的乳房填充物為光滑表面。

24日的回收令並不包括愛力根光滑表面填充物或愛力根旗下Microcell品牌的絨毛面填充物。

ALCL並非乳癌，而是長在乳房周圍疤痕組織裡的淋巴瘤，通常經過手術移除填充物即可治癒。

由於ALCL非常罕見，美食品藥品及管理局不建議植入該款填充物的女性將該填充物移除，但呼籲如果有疼痛、腫脹現象，最好回診檢查。

愛力根（Allergan）絨毛面填充物Biocell全面回收。美聯社
愛力根（Allergan）絨毛面填充物Biocell全面回收。美聯社
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