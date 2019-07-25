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需求疑慮打壓油價 央行鴿派前景推升金價

2019-07-25 07:55經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周三挫跌1%，主因全球需求前景疑慮，美國庫存驟降對油價的支撐不大。金價走高，市場預期美國聯準會（Fed）和其他主要央行將推行鴿派貨幣政策。

布蘭特原油期貨下跌0.65美元或1%，結算價報每桶63.18美元。西德州原油期貨下跌0.89美元或1.6%，結算價報每桶55.88美元。

投資人擔心全球經濟成長放緩將削弱對石油的需求。供給方面，石油輸出國組織（OPEC）成員國沙烏地阿拉伯和科威特已討論恢復位於兩國中立區的油田生產，此區日產量約50萬桶，相當於全球石油供給的0.5%。

美國能源資訊署（EIA）的數據顯示，上周美國原油庫存大幅減少。截至7月19日當周，美國原油庫存減少1,080萬桶，遠高於分析師預期減少400萬桶。

庫存數據公布後油價上漲，但未能守住漲幅。Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「市場把庫存減少解讀為颶風導致，並未過度反應。」

投資者也密切關注中東緊張局勢。美國海軍周二在荷姆茲海峽對伊朗無人機採取防禦行動，但並沒有看到這架無人機落入海中。

金價周三上漲，結束連續三個交易日下跌的勢頭，投資人主要央行將推出鴿派貨幣政策，中東局勢和持續的貿易戰也為金價提供支撐。

黃金現貨上漲0.5%，至每英兩1,423.30美元。美國黃金期貨收漲0.1%，報每英兩1,423.60美元。

Natixis分析師Bernard Dahdah說：「金價走高與Fed降息的預期有關。一旦降息，持有黃金的機會成本將下降，會有更多資金流入黃金。」

投資人普遍預期Fed將在7月30日至31日的利率決策會議上降息。期貨市場目前幾乎篤定Fed將降息25個基點，降息50個基點的機率則為18%。

金價Fed油價
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