晶片需求展望樂觀 標普、那斯達克指數同創收盤新高

2019-07-25 07:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股標普500和那斯達克指數周三均創收盤新高，德州儀器有關全球晶片需求的樂觀展望，緩解投資人對經濟數據疲弱和企業財報好壞參半的疑慮。

道瓊工業指數下跌79.22點或0.29%，跌至27,269.97點；標普500指數上漲14.09點或0.47%，至3,019.56點。那斯達克指數收漲70.10點或0.85%，報8,321.50點。

今年以來，標普500指數上漲20%，那斯達克指數攀升25%。

費城半導體指數周三上漲3.1%，也創紀錄新高。德州儀器股價大漲7.4%，該公司認為，全球晶片需求放緩持續的時間不會像人們擔心的那麼久，推升費指。

Robert W. Baird投資策略師Willie Delwiche表示：「半導體投資人現在放眼未來，他們認為下半年經濟疑慮可能會開始消退。」

羅素2000小盤股指數.RUT跳漲1.64%，創5月初以來最高收盤紀錄。Delwiche表示，這反映投資人對美國經濟更有信心。

卡特彼勒和波音股價重挫，拖累道瓊指數。卡特彼勒財報不如預期，股價挫跌4.5%，因中國銷售疲軟、生產和重組成本上升。波音股價下跌3.1%，出現史上最大單季虧損，主因737 MAX在兩起致命墜機事件後停飛。

路孚特數據顯示，在已公布財報的138家標普500指數成分股企業中，約77%的財報優於預期。不過，市場目前預期標普500指數成分股企業的總體獲利下降0.1%，此前的預期為成長1%。

美股7月屢創紀錄新高，因投資人押注美國聯準會（Fed）將在本月底調降利率，以應對美中貿易戰對經濟成長的衝擊。