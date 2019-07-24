科技部次長訪印度 將出席台印科技聯合會議

2019-07-24 23:02 中央社 新德里24日專電



科技部次長許有進今晚率團抵印度，將出席明天第10屆台灣印度科技聯合合作委員會會議，見證科技部與印度社會科學研究理事會簽署備忘錄及台印人工智慧海外科研中心揭牌。

第10屆台灣印度科技聯合合作委員會會議明天將在新德里舉行，雙方將就人工智慧（AI）、生物科技、科技與工業，及地球科學等可能合作的領域進行討論。

科技部政務次長許有進、印度科技部次長夏瑪（Ashutosh Sharma）、駐印度代表田中光及台印相關科研單位與學術機構人員，都將出席這場會議。

此外，許有進將在26日見證科技部與印度社會科學研究理事會（ICSSR）簽署合作備忘錄；27日赴昌迪加爾市（Chandigarh）的印度理工學院羅帕爾分校（IITRopar），見證台灣印度人工智慧與機器學習海外科研中心掛牌正式運作。

其中，科技部支持的台灣印度人工智慧與機器學習海外科研中心在印度設立後，將成為台印產學合作的最大平台，邀請台灣與印度的企業及科研單位加入，成為替台印雙邊企業培訓科研技術人才的搖籃。

負責執行這項計畫的國立中正大學研發長黃士銘說，已有遠東機械、富士康和不織布大廠南六企業等台商及兩家印度企業有意願或已加入這個平台。

黃士銘指出，將透過這些企業推薦員工，或結合合作的印度大學與研究單位推薦學生到中正大學攻讀人工智慧與機器學習等學、碩、博士學位，同時進行產學建教合作。這些學生畢業後，將直接到參與平台的企業上班，透過台灣成熟的科研環境為台印雙邊企業培訓最佳人才。

此外，台灣印度人工智慧與機器學習中心也將成為媒合台印企業在人工智慧和機器學習領域的合作平台，雙方企業可藉著這個平台，尋找合適的合作夥伴，進而合作研發並在印度開拓市場。