大讚司法部反壟斷調查！美財長：亞馬遜做法摧毀零售業

2019-07-24 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國財長米努勤24日在接受CNBC專訪時表示，司法部對亞馬遜展開反壟斷調查是正確的。「我想若你觀察亞馬遜，雖然它有一定的好處，但已摧毀整個美國的零售業，所以毫無疑問地，他們限制了競爭。」

他在「Squawk Box」節目上說：「我認為司法部長要調查這問題是非常好的。我認為這是個重要議題，我期待他向總統報告並聽取他的建議。」

米努勤認為亞馬遜傷害了小企業，並在將其跟大型零售商沃爾瑪比較時指出，兩家公司的競爭作法類似但不同。