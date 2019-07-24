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737 MAX客機停飛衝擊 波音第2季虧損近30億美元

2019-07-24 20:20經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

美國飛機大廠波音（Boeing）24日表示，第2季營收較一年前銳減35%至157.5億美元，淨損29.4億美元，不僅遠遠不如一年前的獲利22億美元，更是三年來首度出現虧損，顯現旗下737 MAX客機停飛的衝擊。波音24日盤前股價應聲大跌1.8%。

波音737 MAX客機。路透
波音737 MAX客機。路透
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