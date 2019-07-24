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頂不住貿易戰壓力 新加坡封測大廠開始裁員

2019-07-24 19:23經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

新加坡半導體業者正放慢生產速度，並裁員數百人，原因包含業者深陷美中貿易戰泥淖、華為設備的政治疑慮及市場需求持續減緩等因素。

星國半導體產業占去年製造業生產28%，更占電子產品生產高達76%，因此半導體景氣放緩使外界對該國未來數月可能陷入衰退的預期升高。

新加坡向來被視為全球經濟的領先指標，半導體產業則被視為新加坡成功發展的關鍵，生產項目包含用於手機及汽車的微晶片。

新加坡半導體產業協會（SSIA）執行董事洪偉成（Ang Wee Seng，音譯）表示，「我們看見半導體目前走下坡的情勢與先前不同」，「正在準備相關措施以因應最壞的情況」，並協助遭裁員員工另謀出路。

新加坡封測大廠聯測科技（UTAC）正是苦主之一，執行長尼爾森接受路透訪問時表示，他已啟動整頓作業，到年底前可能裁減10%至20%的人力。UTAC由TPG資本管理公司所支持，主要負責測試及組裝晶片，全球員工數高達1萬280人，新加坡總部則有1,700名員工。

尼爾森表示，「我們正採取適當措施以確保我們未來在新加坡還有發展的可能」，也說可能增加工廠停止生產及讓員工放無薪假的天數，認為雖然全球產業慘兮兮，但新加坡受創更重，主要受高昂的經常性支出拖累，包括租金、工資等。

新加坡經濟發展局（EDB）助理局長林國強則認為，儘管半導體產業面臨挑戰，但依然具有競爭力，也持續吸引投資，「全球經濟放緩對全球出口導向的產業需求造成影響，半導體也不能倖免」。

全球半導體體產業協會（SEMI）預估，今年的半導體銷售將下滑12%至13%，跌幅可能是2001年達康泡沫以來最深。

聯測科技已開始一項整合程序，到年底前可能裁員10%至20%員工。路透
聯測科技已開始一項整合程序，到年底前可能裁員10%至20%員工。路透
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半導體新加坡
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