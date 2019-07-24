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瑞薩停工期可能從一個月縮短為一周 激勵股價大漲近9%

2019-07-24 16:05經濟日報 記者易起宇╱即時報導

共同社引述匿名來源報導，日本半導體大廠瑞薩電子（Renesas）計劃將日本國內工廠停工期間從原本的一個月縮短為一周。這項消息激勵瑞薩今（24）日盤中股價大漲近9%。

共同社報導指出，由於庫存調整的進展比預期還快，瑞薩正在考慮縮短國內停工時間，部分工廠甚至可望不用中斷生產。瑞薩先前以需求下滑為由，表示將暫停國內工廠生產一個月。

瑞薩今日股價一開盤就躍漲4.5%，盤中漲幅一度達到8.9%，收盤漲幅則為7.1%。

瑞薩據傳將把國內廠停工期從原定的一個月縮短為一周。 路透
瑞薩據傳將把國內廠停工期從原定的一個月縮短為一周。 路透
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半導體工時
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