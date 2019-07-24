分析師：全球化將崩解 被三大貿易區取而代之

2019-07-24 15:36 經濟日報 記者廖文楷╱即時報導



一位策略師指出，我門所認知的國際貿易未來將不太可能繼續存在，將被區域貿易體系取而代之。

CNBC報導，Hermes投資管理公司投資部門主管穆瑞（Eoin Murray）預測，隨著貿易緊張持續，跨國貿易將經歷劇變。

他說：「我們過去幾個月來的其中一個觀點是，這不僅是一場貿易戰，實際上還是一場正造成全球化崩解的科技戰。最後的結局將是（以）貿易區（為主），而非我們目前認知的世界貿易。」

穆瑞指出，雖然美中貿易戰可能會造成重大影響，但日韓貿易爭端持續加劇，顯示全球貿易可能將出現重大轉折。

他說：「在這個『以貿易為武器』的貿易爭端背後，是二戰以來更加深層的影響力（之爭），因此可能也要花更多精力才能化解。這點出了一項事實：未來貿易緊張將持續很長一段時間。」

科技是美中與日韓貿易爭端的重要元素。美國至今仍持續施壓盟友，要求別讓華為參與各國的5G建設，聲稱若華為參與布建5G基礎建設，可能助長中國的竊密行為。華為等中國業者也都遭美國列入貿易黑名單，若未獲得美國商務部的特別許可證，不得與美國業者交易。

同時，日本也已限制對南韓出口三項用於半導體生產的化學原料。根據南韓貿易投資振興公社（Korea’s Trade Investment Promotion Agency），南韓的半導體產業規模為全球第二大。

穆瑞表示，「若各國央行進入更加寬鬆的循環」，這些貿易緊張「將更加受到注目。」

《平衡：全球化的下一步》（暫譯，The Levelling）作者蘇利文（Michael O”Sullivan）上月在CNBC節目中表示，美國領導的全球帝國即將告終，將被三個顯然各異的區域強權取代。

他說：「我門正邁向多極體系的世界，在這個世界裡至少會分成三個區域（體系）：歐洲、美國與以中國為主的亞洲。這樣的劃分並非因為這三個區域都幅員廣闊、也非都是不同的帝國，而是因為行為差異愈來愈大。」

摩根士丹利（大摩）全球外匯策略部門主管瑞德克（Hans Redeker）表示，美國對中國與墨西哥加徵關稅，便是全球化快速速惡化的例證。