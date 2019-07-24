紐時：中俄越走越近對美形成戰略威脅 美國怎麼辦？

2019-07-24 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報21日刊出社論指出，過去有很長一段時間，美國人多半認為，中國大陸與俄國的關係對美方利益的影響有限，但近來中俄越走越近，雙方更長遠的安排可能對美形成挑戰；由於長期而言，中國對美國的挑戰更大，美方在策略上應與俄國合作，且號召民主盟友共同因應。

紐時這篇社論發表的時間，是在23日中俄兩國首度派出長程軍機在亞太地區進行共同空中巡邏演習之前。在此演習中，俄方雖否認侵犯南韓領空，但南韓及日本皆有戰機升空回應，南韓戰機還兩度開火警告射擊，形成一場涉及中、俄、日、韓的軍機對峙事件。

社論中說，自從西方國家為了2014年俄國入侵烏克蘭而對俄實施制裁以來，中俄立場日趨一致，他們輕視西方民主制度，且自視為有別於美國的另類世界領導發展模式。如今中俄兩國越走越近，可能對美形成複雜的挑戰。

美國國防部在今年五月發布的一份國防白皮書中警告，俄國總統普亭可能對美打出「中國牌」。白皮書的撰稿人之一、美國海軍研究院教授阿爾吉拉（John Arquilla）說：「如果莫斯科及北京的合作日益密切，將徹底混亂世界體系及美國在世界的影響力。」

白皮書還警告，面對中俄兩國以「灰色地帶」策略挑起的不穩定，美國及其盟友的反應都不夠快。所謂灰色地帶策略，指的是不涉及軍事行動，而是使用各種代理勢力、政治及經濟脅迫、假資訊、網路戰、防礙美國衛星的干擾技術等。

這篇社論認為，在中俄兩國中，目前對美方長期目標造成較大挑戰的是中國，因此美國總統川普試圖與俄國建立較健全關係且讓俄國遠離中國，這是正確的；但川普的作法一直笨手笨腳，甚至有時還與美國利益及價值相反。美俄現在可在以下幾方面擴大合作：

•太空──美國目前就是仰仗俄國火箭，前往國際太空站。

•北極──美俄皆是北極理事會成員，可繼續密切合作，商討北極漏油事故搜救行動協定等事項。

•武器管制──美俄可延長新削減戰略武器條約。