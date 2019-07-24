美國司法部啟動新一波反壟斷調查 盯上四大科技公司

2019-07-24 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國司法部將啟動一項廣泛的全新反壟斷調查，以審查大型科技公司是否違法非法扼殺競爭。這項決定是川普政府加強對大型科技公司審查的最強烈跡象，也讓臉書、字母、亞馬遜和蘋果等公司面臨新的監管風險。

華爾街日報報導，新的反壟斷調查是針對各界對於網路搜尋、社群媒體和零售服務的網路平台之疑慮而啟動，可能使美國大型科技公司本已面臨的巨大壓力進一步升高。

司法部已證實將啟動調查，但拒絕提供受調查公司名單。司法部聲明表示：「調查將評估在市場占主導地位的網路平台是否及如何獲得市場力量，以及是否正在從事降低競爭、箝制創新或其他有損消費者的行為。」

字母和蘋果對這項消息不予置評，表示可參考其高管之前的聲明。臉書和亞馬遜暫未回應。

臉書股價盤後下跌1.7%，字母跌1%，亞馬遜和蘋果分別跌1.2%和0.4%。

路透引述消息人士報導，有幾個州的檢察總長可能也將參與這次調查。此次調查，將超越司法部和聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）最近擬定的科技產業審查計畫。

司法部和聯邦貿易委員會均有反壟斷執法權，近幾個月來，雙方已協調出由哪個機構主導調查涉及四大科技巨頭的各項問題。