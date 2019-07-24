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油價受波灣緊張局勢推升 美元走強打壓金價

2019-07-24 08:13經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價上漲，因波斯灣緊張形勢可能繼續升溫。金價周二小幅下跌，因美元走強，投資人繼續等待美國聯準會（Fed）政策路徑的明確信號。

布蘭特原油期貨收漲0.57美元或1%，結算價報每桶63.83美元。西德州原油期貨收漲0.55美元或約1%，結算價報每桶56.77美元。

美國中央指揮部表示，美國上周可能在荷姆茲海峽擊落第二架伊朗無人機。中東地區緊張局勢加劇，抵銷國際貨幣基金組織（IMF）下修全球成長展望的影響。

Lipow oil Associates總裁Andy Lipow表示：「當波斯灣發生事件時，石油市場就會感到緊張，投資人對供給中斷的疑慮加劇。」

金價周二小幅下跌，美元走強抵銷美國經濟數據疲軟的影響，投資者關注Fed降息的明確信號。

黃金現貨下跌0.3%，至每英兩盎司1,420.45美元。美國黃金期貨收跌0.4%，結算價報每英兩1,421.70美元。

美國房市和製造業數據不如預期，金價一度收復失地。但美國政府達成舉債上限協議，推升美元走強，打壓金價。

投資人關注Fed 7月30日至31日的利率決策會議，一般預計會調降利率。另外，歐洲央行（ECB）本周舉行會議，市場預期ECB將釋出寬鬆貨幣政策的信號。

美國政府達成舉債上限協議，推升美元走強，打壓金價。 （路透）
美國政府達成舉債上限協議，推升美元走強，打壓金價。 （路透）
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