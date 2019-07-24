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內神通外鬼！有力人士介入 私菸離奇「五度五關」內幕曝光

舉債上限、貿易利多支撐 美元指數觸及五周高點

2019-07-24 07:26經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美元兌一籃子貨幣周二升至近五周高位，因美國總統川普和國會就聯邦政府舉債上限和支出限制達成為期兩年的協議，國際貨幣基金（IMF）上修美國成長預期，以及美中高階官員下周會談。

DXY美元指上漲0.47%至97.716，盤中一度觸及97.718，為約五周以來最高水準。

摩根士丹利分析師表示，美國財政部現在能加增加短期借款，增加現金準備。美國4月底現金準備為4,230億美元，目前已降至約1,950億美元。美國舉債增加將抽走銀行體系中的資金，是支撐美元的因素 。

IMF上修今年美國經濟成長預期，並下修全球經濟成長預估。據傳美國貿易代表賴海哲下周前往中國進行面對面貿易磋商，均增加美元的吸引力。

歐元全線走軟，因投資人預期歐洲央行（ECB）將推出新的刺激措施。

歐元兌美元跌至1.1148美元，為5月31日以來最低。歐元兌日圓跌0.16%，至120.72日圓，此前觸及1月3日來最低的120.49 日圓。

英鎊下滑，因強生將出任英國首相。他曾承諾，無論是否有脫歐協議，英國將在10月底退出歐盟。

英鎊兌美元下跌0.31%，至1.244美元。英鎊兌歐元上漲0.23%，報0.89615英鎊。

英國前外相強生將出任首相。路透
英國前外相強生將出任首相。路透
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