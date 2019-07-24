親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不老玉女傳婚變！蘇慧倫5年婚觸礁 老公嘆：可能撐不下去了

內神通外鬼！有力人士介入 私菸離奇「五度五關」內幕曝光

企業財報及貿易前景樂觀推升美股 道瓊上漲177點

2019-07-24 07:12經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周二上揚，標普500和那斯達克指數逼近歷史高點，主因企業財報出色以及美中貿易談判樂觀展望提振。

道瓊工業指數上漲177.29點或0.65%，至27,349.19點；標普500指數上漲20.44點或0.68%，報3,005.47點；那斯達克指數收漲47.27點或0.58%，至8,251.40點。

投資人預期美國聯準會（Fed）將在月底降息，提升美股的吸引力。標普500指數和那斯達克指數目前距離的收盤紀錄高點不到半個百分點。

可口可樂股價大漲6.1%，創歷史新高，該公司財報優於預期，並上調全年財測。聯合技術上調全年獲利和營收預期後，股價上漲1.5%。

Refinitiv IBES的數據顯示，美國企業財報季開局強勁，標普500指數成分股中有104家企業公布第2季財報，其中近80%的獲利優於預期。預計標普500指數成分股企業第2季總利潤將成長約1%，優於先前估計的小幅下滑。

投資人等待頂級成長股財報，臉書預定周三盤後公布。亞馬遜和字母則於周四公布。CFRA首席市場策略師Sam Stovall表示：「如果這些公司的財報不佳，可能對大盤產生負面影響。」

另外，美國貿易代表賴海哲預定下周前往上海與中國官員舉行貿易談判的消息傳出後，美股漲幅擴大。這將是全球前兩大經濟體最新一輪高級別官員面對面磋商，白宮經濟顧問庫德洛則表示，雙方面對面會談是個好跡象。

美國總統川普和國會就債務上限和聯邦開支上限延長兩年達成協議，避免美國政府今年稍晚可能出現的債務違約。E*Trade Financial投資策略副總裁Mike Loewengart表示，達成債務上限協議對所有行業都是利多。

Travelers股價下跌1.5%，該公司公布第2季財報，獲利不如預期。該公司表示，與天氣相關的損失，導致承保利潤下降18%。

玩具製造商孩之寶股價周二飆漲9.95%，是標普500指數成分股中漲幅最大的個股。孩之寶周二公布財報，上季營收較分析師預期出色。

企業財報和美中貿易談判的樂觀展望，推升美股周二走高。 美聯社
企業財報和美中貿易談判的樂觀展望，推升美股周二走高。 美聯社
分享

標普美股債務貿易戰可口可樂
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

美中貿談有進展？ 美媒：美官員下周將赴陸

2019-07-24 02:18

彭博資訊專欄／美政府關門危機的解方…

2019-07-24 01:38

蘋果傳買英特爾5G晶片部門 供應鏈添柴火

2019-07-24 00:58

買英特爾5G晶片部門 分析師：蘋果聰明的一步

2019-07-24 00:57

AMS上修財測 股價飆

2019-07-24 00:38

面板跌價 LGD上季淨損擴大

2019-07-24 00:38

日本制裁 將重創韓半導體

2019-07-24 00:37

經濟萎縮、日本制裁 南韓不排除再降息

2019-07-24 00:36

美國凍結舉債上限

2019-07-24 00:34

全球經濟成長 IMF再下修

2019-07-23 23:44

Apple Card想在台灣發行信用卡 可遵循兩大模式

2019-07-23 21:39

阿湯哥台灣國旗消失 全因中國市場

2019-07-23 16:39

馬斯克OpenAI計畫 微軟投資約300億

2019-07-23 11:39

「股神」巴菲特慈善午餐延期 得標人孫宇晨腎結石就醫

2019-07-23 11:15

「市場趨勢發生變化」 韓國德威航空部分飛日航班將停飛2個月

2019-07-23 09:06

迪士尼買漫威英雄 押對寶

2019-07-23 00:04

中韓日台觀光客超會花錢 消費額占全球旅遊支出近20％

2019-07-23 00:04

傳統媒體槓新創 內容取勝

2019-07-23 00:03

花旗看金價 Q4衝1,500美元

2019-07-22 23:26

錢進新興債 優選巴墨俄菲

2019-07-22 23:24

安倍陣營未跨過修憲門檻…日本經濟利多

2019-07-22 23:20

氣候多變 農產品避險變難

2019-07-22 23:19

高盛：新興股將勝標普500

2019-07-22 23:19

韓7月出口估連八黑

2019-07-22 23:19

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14

安倍陣營勝選 南韓剉著等

2019-07-23 00:00
看更多

熱門文章

家人反對情傷分手 2年後看到親妹「訂婚照男主角」崩潰

2019-07-23 10:16

志玲姊姊這點讓近半日人好羨慕…還曾驚動聯合國

2019-07-23 10:00

京阿尼火災倖存者的記憶 他怒：我的夥伴已經回不來了

2019-07-23 09:29

超商冰箱縫隙一卡10年 失蹤店員慘變男屍

2019-07-23 14:46

史上首次！俄戰機入侵韓領空 南韓兩度警告射擊

2019-07-23 10:42

四個國家的軍機 在台灣附近鬧哄哄對峙

2019-07-23 23:02

變性人選秀她最美！ 反差私照被起底「胸以下都腿」

2019-07-23 14:54

陸俄5架軍機進犯南韓 竟為這原因

2019-07-23 22:21

泰孕婦腳底按摩意外中風流產 昏迷不醒半年後亡

2019-07-23 15:46

想找避險資產？高盛：日圓的吸引力更甚黃金

2019-07-23 18:32

英國保守黨公布黨魁選舉結果 強生一如預期當選

2019-07-23 19:07

從不上超市買肉！年輕辣媽自己打獵找肉吃

2019-07-23 15:06

孩子非他種？馬國前元首閃離俄選美皇后 疑因戴綠帽

2019-07-23 17:56

謀殺案記者會直播出包 加國警長頭上長出「貓耳朵」

2019-07-23 12:34

京阿尼縱火犯青葉真司住處髒亂發臭 與鄰衝突被形容「鬼畜男」

2019-07-23 17:17

土耳其首都有30萬流浪貓狗，為什麼卻沒狂犬病？

2019-07-23 10:50

好狠？這個國家 流行把小孩丟到森林裡自尋出路

2019-07-24 00:40

赤裸男遭砍不報警 反衝進園藝店怒喊：給我斧頭！

2019-07-23 17:06

全身西裝不想弄濕？紐約「女背男」走進地下道影片瘋傳

2019-07-23 15:22

貿易戰後續關稅效應 美國之音：外企撤離大陸已成趨勢

2019-07-23 11:29

貿易黑名單衝擊 華為旗下Futurewei裁撤逾600人

2019-07-23 09:25

日韓紛爭再添火種 前徵用工申請變賣三菱重工資產

2019-07-23 10:56

川普承諾 加速鬆綁華為禁令

2019-07-24 01:00

大規模死亡事件！農藥上癮 蜜蜂迷失方向回不了家

2019-07-23 11:32

影／伊朗扣押英油輪畫面曝光 雙方有說有笑

2019-07-23 12:48

英新首相強生遭起底 拿錢辦事的記者、專欄作家、曾捏造新聞被炒

2019-07-23 12:04

強生沒上任就被拉下來？ 閣員提動議將首相任命交付表決

2019-07-23 10:01

「市場趨勢發生變化」 韓國德威航空部分飛日航班將停飛2個月

2019-07-23 09:06

英國新任首相強生接棒 未來5大考驗一次看懂

2019-07-23 19:38

阿湯哥台灣國旗消失 全因中國市場

2019-07-23 16:39

強生當選黨魁 父親弟妹在場見證榮耀獨缺女友

2019-07-23 21:51

菲總統：中國已在南海部署導彈 菲執行微妙平衡作法

2019-07-23 11:25

違反禁令購買伊朗石油 美制裁中國這家國企

2019-07-23 10:26

馬斯克OpenAI計畫 微軟投資約300億

2019-07-23 11:39

強生接任英國首相 承諾完成脫歐

2019-07-23 20:17

影／紐約地鐵大漏水 搭車先跨越「瀑布」

2019-07-23 13:03

美參院通過 艾思博出任國防部長

2019-07-24 00:50

鎖定鋰電池原料 陸商務部對美正丙醇反傾銷調查

2019-07-23 11:27

NASA首位飛行指揮官克拉夫特逝世 享耆壽95歲

2019-07-23 18:28

俄中軍機擅闖領空 南韓開火示警並將提出抗議

2019-07-23 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top