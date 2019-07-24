企業財報及貿易前景樂觀推升美股 道瓊上漲177點

2019-07-24 07:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周二上揚，標普500和那斯達克指數逼近歷史高點，主因企業財報出色以及美中貿易談判樂觀展望提振。

道瓊工業指數上漲177.29點或0.65%，至27,349.19點；標普500指數上漲20.44點或0.68%，報3,005.47點；那斯達克指數收漲47.27點或0.58%，至8,251.40點。

投資人預期美國聯準會（Fed）將在月底降息，提升美股的吸引力。標普500指數和那斯達克指數目前距離的收盤紀錄高點不到半個百分點。

可口可樂股價大漲6.1%，創歷史新高，該公司財報優於預期，並上調全年財測。聯合技術上調全年獲利和營收預期後，股價上漲1.5%。

Refinitiv IBES的數據顯示，美國企業財報季開局強勁，標普500指數成分股中有104家企業公布第2季財報，其中近80%的獲利優於預期。預計標普500指數成分股企業第2季總利潤將成長約1%，優於先前估計的小幅下滑。

投資人等待頂級成長股財報，臉書預定周三盤後公布。亞馬遜和字母則於周四公布。CFRA首席市場策略師Sam Stovall表示：「如果這些公司的財報不佳，可能對大盤產生負面影響。」

另外，美國貿易代表賴海哲預定下周前往上海與中國官員舉行貿易談判的消息傳出後，美股漲幅擴大。這將是全球前兩大經濟體最新一輪高級別官員面對面磋商，白宮經濟顧問庫德洛則表示，雙方面對面會談是個好跡象。

美國總統川普和國會就債務上限和聯邦開支上限延長兩年達成協議，避免美國政府今年稍晚可能出現的債務違約。E*Trade Financial投資策略副總裁Mike Loewengart表示，達成債務上限協議對所有行業都是利多。

Travelers股價下跌1.5%，該公司公布第2季財報，獲利不如預期。該公司表示，與天氣相關的損失，導致承保利潤下降18%。