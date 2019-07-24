美中貿談有進展？ 美媒：美官員下周將赴陸

2019-07-24 02:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



彭博資訊23日報導，美國貿易代表賴海哲與其他官員將於下周一前往中國大陸，進行高層級面對面貿易談判。

報導引述知情人士說法指出，賴海哲（Robert Lighthizer）率領的小型團隊下周將到上海，一名資深官員表示，預計會談將廣泛討論未決問題。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平6月底在日本大阪G20場邊舉行會議後，達成貿易戰休兵協議，川普將允許美國公司出售部分設備和產品給華為，中方則願意擴大採購美國的農產品。