日本負利率打擊銀行業者 員工薪資也縮水

2019-07-23 23:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



日本負利率不僅讓銀行業者財務上感受到壓力，銀行員工也飽受其苦。

民間業者東京商工研究（Tokyo Shoko Research）蒐集的最新數據顯示，目前營造業的平均薪資，比銀行、保險業的工資還要高出16%，且雙方差距因銀行業者獲利下降正持續擴大。

東京商工研究22日發布的報告顯示，自2016年日本銀行（BOJ，央行）實施負利率以來，102間上市銀行與保險公司的平均工資下降了1.4%，使該產業成為十個受調查產業中表現最差的一個。受調查的所有公司同期工資成長2.9%。

這些數據也顯現，銀行業者獲利所承受的壓力，部分便來自央行的負利率政策，因為這迫使金融機構嚴格控制成本。這也是為何目前日銀除非有絕對必要，否則不太願意再進一步擴大已規模龐大的貨幣寬鬆政策。

根據上周日銀報告，截至3月的2018全年度，從信用合作社到巨型銀行，所有規模的銀行獲利都下降。日銀總裁黑田東彥承諾，在繼續推動貨幣刺激以達到2%通膨目標值的政策下，將密切關注寬鬆政策為銀行業者帶來的副作用。

黑田東彥雖承認，超低利率確實傷害商業銀行的獲利能力，但他也指出，日本人口高齡化與萎縮、以及各區域企業數量減少，對日本各地方上銀行業者產生的影響。

報告也顯示，自2015以來日本營造業的平均工資上漲8.7%，達到749萬日圓（69,461美元），主要原因是明年的奧運、以及持續增加的外國遊客數，使營造需求火熱。