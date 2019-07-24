彭博資訊專欄／美政府關門危機的解方…

2019-07-24 01:38 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原



■卡爾．史密斯（Karl W. Smith）

美國府、會多年來一再面臨舉債上限與政府關門危機。為徹底解決問題，國會不該只是提高上限，更好的做法其實是廢止舉債上限。

設定舉債上限基本上是一種象徵性的做法，目的是要府會認真約束國家債務，但迄今都未奏效。兩黨年年為舉債上限攤牌，不僅製造諸多不確定性，最終也都使政府負債擴增，財政更難支撐。

國會協調舉債上限的冗長流程及表決的危險，不只是政府關門；財政部若無法發行新公債，將無法償還舊債，可能的結果就是政府暫時倒債，以減少政府的總負債，以取得發行新債的空間，然後再用新債來還舊債。

這種做法聽起來似乎不錯，但全球金融機構都指望美國公債的本息收入，平衡每天的帳務。就算是美國政府只有暫時倒債的可能性，都可能引發金融市場重挫，並使赤字更加惡化，原因有二。

第一，金融動盪會使企業界延後投資，從而拖累經濟成長，導致政府稅收減少。第二，美國政府即使只是暫時面臨倒債威脅，都可能使各大金融機構拋售美國公債，推升殖利率，使美國政府負擔更高的利息。稅收減少，利息負擔升高 ，自然提高赤字。

若國會拖延數月都未同意提高舉債上限，美國政府可能面臨類似希臘的債務危機。發生這種狀況的機率雖然極低，但仍會提高美債的不確定性，且益發不穩定。

如果舉債上限的唯一作用是讓國會能執行預算監督，則承擔上述風險還算有價值，但事實卻不然。國會能改用不致造成嚴重後果的做法監督預算。因此國會與其提高舉債上限，還不如乾脆廢除上限。

（作者Karl W. Smith是北卡羅萊納大學政府學院學者）