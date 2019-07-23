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IMF再度下修今明兩年全球經濟展望 各降0.1個百分點

2019-07-23 21:20經濟日報 記者陳律安╱即時報導

國際貨幣基金（IMF）23日進一步下修全球經濟展望，指出在貿易及英國脫歐方面的政策「錯誤」，將拖累預料中的經濟復甦。

IMF預估，全球經濟今年將成長3.2%，明年將成長3.5%，皆比4月時的預估下修0.1個百分點。對今年的最新預測已低於3.3%，將是2009年金融海嘯以來最疲弱的增幅。IMF也下修今年全球貨品及服務貿易量的成長預估，調降0.9個百分點至2.3%。

IMF還說，2020年預估的經濟成長升溫其實也相當不穩固，主因為美中貿易戰帶來的不確定性。

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