復飛遙遙無期 信評機構將波音展望降至「負向」

2019-07-23 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



財經網站CNBC報導，信評機構惠譽（Fitch）維持波音公司（Boeing）信用評等不變，但警告全球禁飛時間超乎預期，將拉抬成本並消耗現金流，將信評展望由「穩定」調降為「負向」；穆迪（Moody's）也將調降波音的信評降為負向，並預測禁飛將使債務在年底前增加100億美元。

受到負面消息影響，波音股價22日收跌1%至每股373.42美元。波音預計在24日公布第2季財報。

穆迪警告，若「禁飛確定延續到2020年，且波音未降低生產率以節省營運資金」，則將調降波音的信用評等。目前波音已暫停出貨737 Max機型，並將產能減少兩成至每月生產42台，該機型的新訂單已逐漸枯竭。經濟學家警告，減少生產將衝擊美國第2季國內生產毛額（GDP），且持續禁飛將加劇負面影響。

惠譽則將波音的信評展望從「穩定」調降至「負向」，理由是禁飛時間遙遙無期，只會不斷增加波音的賠償金。此外，監管方面的不確定因素將使「停飛客機復航及交付後期製造的飛機面臨物流上的挑戰。」惠譽表示，受禁飛影響，波音的債務到了年底將增加100億美元，至超過240億美元。「波音當前情勢將降低作為信用評級A應有的金融緩衝能力，更容易受到其他未知事件或產業發展影響。」

波音上周向投資人表示，本季將提撥49億美元準備金，賠償受波音禁飛影響的航空公司。波音737 Max的大客戶如美國西南航空、聯合航空及美國航空，今年夏季旅遊旺季取消數千架航班，並將波音737 Max的航線推延至11月以後，何時復飛仍不得而知。

華爾街日報報導，波音希望能在第4季復飛，但部分航空公司及官方機構認為737 Max難以在明年以前復航。若是如此，將進一步拖累美國出口及耐久財訂單。