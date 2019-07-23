瑞辛咖啡結盟科威特Americana集團 放眼中東及印度市場

2019-07-23 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



嘗試在中國大陸取代星巴克的瑞辛咖啡，現在放眼其他廣大市場。瑞辛咖啡22日與科威特公司Americana集團簽署備忘錄，計劃在中東及印度擴展咖啡事業。

Americana集團在中東擁有許多餐飲品牌的特許經營權，包括肯德基、海鮮餐廳Red Lobster、義大利餐廳Olive Garden、甜甜圈店Krispy Kreme，以及星巴克的英國對手Costa Coffee。

瑞辛咖啡說，將與Americana集團創建合資企業，開創新咖啡事業。該公司執行長錢治亞聲明表示：「這次結盟，是瑞辛的好產品從中國走向全世界的第一步。」

瑞辛嘗試在中國對抗星巴克，過去兩年開設數千間店面，並仰賴訂單、外送、支付等科技取得優勢。現在瑞辛在中國40座城鎮擁有約3,000個據點，並計劃今年底擴點至4,500處。這將使瑞辛成為全中國最大的連鎖咖啡集團，星巴克現有大陸店面不到3,800間。

瑞辛從未掩飾全球擴張的野心，5月選擇在紐約首次公開上市（IPO），根據Refinitiv數據，籌得約6.45億美元資金。

中東是星巴克的主要市場，在杜拜有202間店面、沙烏地阿拉伯有191間、科威特有151間。星巴克這個總部位於西雅圖的連鎖咖啡巨擘，在印度也與塔塔集團合作，擁有146處據點。