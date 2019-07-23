專家：美國要避免經濟衰退 只能這樣做！
美國經濟正在減速，但如果它能避免對中國大陸、歐洲及其他國家的貿易情勢升溫，一舉終結貿易戰，或許能避開衰退。
川普政府於6月底與大陸達成貿易休兵，是美股近來迭創新高的原因之一，現在投資人希望能避免貿易戰全面開打。
景順投信（Invesco）投資副董梅馬尼說，美國總統川普需要與大陸達成協議，好讓美國經濟在2020年總統大選前不致於突然大幅減速。他也認為，聯準會今年將兩度降息以避免經濟衰退。
梅馬尼5月時發布部落格貼文，說錯誤政策將導致衰退。他針對當時川普將對墨西哥加徵關稅發出警告，「這在不遠的將來提高衰退機率」，並傷害美國汽車產業，不過後來川普6月初取消加徵關稅。
梅馬尼也在另一則貼文說，美國經濟不會因為某些經濟學家這麼認為，就將陷入衰退。美國正處於史上最長的經濟成長期，梅馬尼認為美國經濟還會擴張五年。
梅馬尼也說，投資人對低利率是否會使美元走貶的擔憂，可能有些過了頭，「川普向來談及聯準會（Fed）、低利率，甚至美元太強是事實，但他真正在乎的是美國成長」，而今年下半年美國經濟也將成長，一如川普所願，使未來幾季透過干預美元支撐成長的必要性，將自然消散。
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