專家：美國要避免經濟衰退 只能這樣做！

2019-07-23 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



美國經濟正在減速，但如果它能避免對中國大陸、歐洲及其他國家的貿易情勢升溫，一舉終結貿易戰，或許能避開衰退。

川普政府於6月底與大陸達成貿易休兵，是美股近來迭創新高的原因之一，現在投資人希望能避免貿易戰全面開打。

景順投信（Invesco）投資副董梅馬尼說，美國總統川普需要與大陸達成協議，好讓美國經濟在2020年總統大選前不致於突然大幅減速。他也認為，聯準會今年將兩度降息以避免經濟衰退。

梅馬尼5月時發布部落格貼文，說錯誤政策將導致衰退。他針對當時川普將對墨西哥加徵關稅發出警告，「這在不遠的將來提高衰退機率」，並傷害美國汽車產業，不過後來川普6月初取消加徵關稅。

梅馬尼也在另一則貼文說，美國經濟不會因為某些經濟學家這麼認為，就將陷入衰退。美國正處於史上最長的經濟成長期，梅馬尼認為美國經濟還會擴張五年。