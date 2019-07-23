iPhone XR 美國Q2最熱銷蘋果手機

2019-07-23 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



目前距離蘋果公司發表新機種的時間約只剩兩個月，消費者情報研究合夥公司（CIRP）發布的數據顯示，美國第2季銷量最佳的iPhone是iPhone XR，占總銷量的比率達到48%，顯示消費者對價格依然敏感。

科技網站Appleinsider報導，CIRP 22日表示，XR占總銷量的比重逼近50%，成為2015年i6、6 Plus以來比率最高的機種，並超越iPhone X與8 Plus去年同期總和；XR、XS、XS Max等最新一代蘋果手機合計占總銷量的比重為67%。

CIRP說，相較於推出時間更久的i7與i8、售價更高的XS與XS Max，消費者顯然更中意XR。

距離蘋果發表新機種的時間約還有兩個月，今年新款手機可能取消3D Touch功能，但XS與XS Max的後續機種可能有三個後置鏡頭，XR的後續機種則有兩個鏡頭與新款顏色。蘋果將在7月30日發布年度第3季財報。

CIRP並指出，美國有35%的果迷使用Apple Music，48%的用戶使用付費iCloud儲存空間，也有15%的人使用Apple News。目前蘋果並未透露有多少人掏錢使用新聞訂閱服務Apple News+。