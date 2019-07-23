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阿湯哥台灣國旗消失 全因中國市場

2019-07-23 16:39台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

《捍衛戰士：獨行俠》美國男星湯姆克魯斯皮外套沒了台灣、日本國旗。(photo b...
《捍衛戰士：獨行俠》美國男星湯姆克魯斯皮外套沒了台灣、日本國旗。(photo by 網路截圖）
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中國電影市場商機龐大，好萊塢片商要順利上片，得先迎合中國審查機制喜好。《捍衛戰士：獨行俠》美國男星湯姆克魯斯皮外套上的台灣、日本國旗都被消失，可能就是片商先自我審查。中國嚴厲審查機制不僅針對外國影片，國產片也一視同仁，《八佰》因為踩政治紅線，已經被撤銷上映檔期。

美國男星湯姆克魯斯主演的續集電影《捍衛戰士：獨行俠》預告片公開，眼尖的觀眾會發現阿湯哥的帥氣皮外套的台灣、日本國旗不見了，而不僅與騰訊影業投資該部電影製作有關，但更重要的是《捍衛戰士：獨行俠》著眼於中國電影市場，先自我審查、避免可能影響當地上映的敏感的議題。

中國市場貢獻大

根據《CNN》報導，騰訊影業是中國科技巨頭騰訊旗下子公司，也是美國片商派拉蒙影業的合作夥伴之一。針對敏感的台灣、日本國旗被消失事件，派拉蒙影業不做回應。不過，《捍衛戰士》粉絲們在社群媒體推特上則進行各種批判，「派拉蒙影業跟進中國，打壓台灣」、「一部讚頌美國軍隊，卻向中國低頭的電影」、「置換國旗，是中國展現軟實力的一招」。

好萊塢片商迎合中國審查喜好早不是新聞，他們也鮮少受到帶有政治角度的大規模批判，因為這是他們能獲取龐大中國電影商機必要手段。中國2018年電影票房總額88.7億美元，與美國的110億美元相差已經不遠，而超級大片《復仇者聯盟：終局之戰》全球27億美元票房，中國貢獻超過6億美元，《玩命關頭8》12億美元票房，中國粉絲貢獻3.92億美元。

撤國產片讓外片賺錢

根據《商業標準報》報導，中國政府審查電影不分國產片、外國片，只要共產黨不喜歡的劇情細節，都無法順利上映。這個暑假，中國政府一口氣撤銷被高度期待的國產片《八佰》，卻讓《蜘蛛人：離家日》補上其暑假上映檔期，該片6月28日在中國上映，首個周末就創下1億美元票房佳績。

《八佰》講述八百壯士死守四行倉庫，片中充滿青天白日滿地紅的國旗，但這被認為表彰國民黨，踩到中國政府的紅線。南加州大學政治學教授駱思典表示，「這等於給了好萊塢大片一個機會。」

中國政府的審查機制會阻礙中國電影人的創新，但嫻熟的電影製作人以往比較能夠找到獲批准的方法，但從2018年3月起，中宣部接手電影審查工作，可以肯定的是未來審查將趨嚴厲，將影響到中國能超越好萊塢電影、增加全球影響力的目標。

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