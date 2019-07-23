LG Display將在南韓對OLED面板廠投資26億美元

2019-07-23 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



LG Display今天表示，將在南韓對旗下有機發光二極體（OLED）面板產線投資3兆韓元（26億美元）。

LG Display預測今年日子難過，但在智慧手機和科技裝置需求疲弱之際，卻大舉投資生產OLED面板。

LG Display發布新聞稿也說，將持續擴大在OLED電視市場的領先地位。