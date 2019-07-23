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兩周大買30億美元 台灣ETF成為搶進美債最快的大買家

2019-07-23 09:54經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國債券市場增長最快的投資人，他們來自台灣。

華爾街日報引述美國銀行(Bank of America )的研究指出，6月最後兩週，追求較高收益的保險業者向設於台北的交易所交易基金(ETF)投入30億美元。這些基金專門購買美國固定收益產品。受此推動，這些ETF管理的美國固定收益資產激增16%，至225億美元。

研究顯示，2018年6月以來，台灣專注於投資美國市場的債券ETF的規模已較當時約37億美元成長四倍。美國銀行信貸策略師Hans Mikkelsen表示，由於台灣保險商可向這些ETF投資多達650億美元左右，因此這一波加碼趨勢可能會延續下去。

台灣保險商多年來一直投資於外國公司和政府在台灣市場發行的福爾摩莎(Formosa)債券。但當地監管機構從2018年開始不鼓勵這種做法，因為這些債券主要以美元計價，這可能會給保險業者造成幣種配合不當的問題，因為業者的保單大多以新台幣計價。

這些保險商進行了調整，將大量資金投入本地管理的ETF，這些ETF成了代理他們的美國債券買家。今年，隨著歐洲和日本大量投資級債券收益率跌至負值，這股買家有加速之勢。

台灣基金的買盤，讓ETF已大幅持有美國公司債券情形進一步擴展。根據美國銀行的研究，目前，在美國日均210億美元的投資級公司債券交易額中，ETF的占比約為13%，這一比率高於2017年的6%。

美國公債周一下跌，市場視為基準的10年期公債殖利率報2.043%。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.1%至97.257。

據美國銀行研究，6月最後兩週，追求較高收益的保險業者向設於台北的交易所交易基金(...
據美國銀行研究，6月最後兩週，追求較高收益的保險業者向設於台北的交易所交易基金(ETF)投入30億美元。美聯社
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