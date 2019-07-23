供給疑慮推升油價 降息展望助金價持穩

2019-07-23 08:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



黃金價格周一持穩，投資人持觀望態度。美聯社 分享 facebook

油價周一上漲逾1%，因伊朗扣押英國油輪引發供給中斷疑慮。金價周一持穩，投資人等待美國聯準會（Fed）下周利率決策。

布蘭特原油期貨上漲0.79美元或1.3%，結算價報每桶63.26美元。西德州原油期貨上漲0.59美元或1.1%，結算價報每桶56.22美元。

伊朗上周五扣押一艘懸掛英國油輪，回應英國本月稍早扣押一艘伊朗油輪。投資人擔心荷姆茲海峽的石油運輸可能中斷，全球約五分之一的石油供給運輸，都經過荷姆茲海峽。

西德州原油上周下跌逾7%，布蘭特原油跌逾6%，主因市場對經濟前景的疑慮，以及美國墨西哥灣地區在颶風過後恢復生產。Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian表示：「需求疑慮帶來的賣壓本周似乎已經消散，對地緣政治的擔憂，在一定程度上遏制了賣壓。」

黃金價格周一持穩，投資人持觀望態度，等待Fed聯邦公開市場委員會（FOMC）7月30日至31日的利率決策。

黃金現貨上漲0.1%，至每英兩1,426.44美元。美國黃金期貨持平，結算價報每英兩1,426.90美元。

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示：「黃金在大部分交易時間持穩，因為市場在等待Fed會議，投資人態度觀望，多數人認為會降息25個基點，但降息50個基點的期望持續升高，這代表著不確定性高。」

降息降低持有黃金的成本，並使美元承壓。另外，市場還預計歐洲央行（ECB）周四開會時將採取鴿派的政策立場。