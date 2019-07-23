親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

一張照片道盡香港悲哀！政治憤怒背後藏更深沉的問題

國安局走私菸案 北檢訊後聲押侍衛官吳宗憲

供給疑慮推升油價 降息展望助金價持穩

2019-07-23 08:11經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

黃金價格周一持穩，投資人持觀望態度。美聯社
黃金價格周一持穩，投資人持觀望態度。美聯社
分享

油價周一上漲逾1%，因伊朗扣押英國油輪引發供給中斷疑慮。金價周一持穩，投資人等待美國聯準會（Fed）下周利率決策。

布蘭特原油期貨上漲0.79美元或1.3%，結算價報每桶63.26美元。西德州原油期貨上漲0.59美元或1.1%，結算價報每桶56.22美元。

伊朗上周五扣押一艘懸掛英國油輪，回應英國本月稍早扣押一艘伊朗油輪。投資人擔心荷姆茲海峽的石油運輸可能中斷，全球約五分之一的石油供給運輸，都經過荷姆茲海峽。

西德州原油上周下跌逾7%，布蘭特原油跌逾6%，主因市場對經濟前景的疑慮，以及美國墨西哥灣地區在颶風過後恢復生產。Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian表示：「需求疑慮帶來的賣壓本周似乎已經消散，對地緣政治的擔憂，在一定程度上遏制了賣壓。」

黃金價格周一持穩，投資人持觀望態度，等待Fed聯邦公開市場委員會（FOMC）7月30日至31日的利率決策。

黃金現貨上漲0.1%，至每英兩1,426.44美元。美國黃金期貨持平，結算價報每英兩1,426.90美元。

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示：「黃金在大部分交易時間持穩，因為市場在等待Fed會議，投資人態度觀望，多數人認為會降息25個基點，但降息50個基點的期望持續升高，這代表著不確定性高。」

降息降低持有黃金的成本，並使美元承壓。另外，市場還預計歐洲央行（ECB）周四開會時將採取鴿派的政策立場。

Fed黃金現貨金價油價伊朗英國
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

安倍陣營勝選 南韓剉著等

2019-07-23 00:00

餐廳鬧人力荒 老闆推出更誘人的待遇及福利吸引員工

2019-07-23 00:45

WSJ：全球央行紛紛降息 可能有風險

2019-07-23 00:11

迪士尼買漫威英雄 押對寶

2019-07-23 00:04

中韓日台觀光客超會花錢 消費額占全球旅遊支出近20％

2019-07-23 00:04

傳統媒體槓新創 內容取勝

2019-07-23 00:03

花旗看金價 Q4衝1,500美元

2019-07-22 23:26

錢進新興債 優選巴墨俄菲

2019-07-22 23:24

安倍陣營未跨過修憲門檻…日本經濟利多

2019-07-22 23:20

氣候多變 農產品避險變難

2019-07-22 23:19

高盛：新興股將勝標普500

2019-07-22 23:19

韓7月出口估連八黑

2019-07-22 23:19

華郵取得密件 指大陸華為疑違規暗助北韓

2019-07-22 22:20

治國捉襟見肘 辛巴威面臨經濟崩潰

2019-07-22 16:57

美安全顧問訪日韓 助解貿易紛爭

2019-07-22 16:56

華郵：卡達雪崩式斷交2年 現在連境內乳牛都適應了

2019-07-22 14:11

盡其所能阻止新品提前曝光 外媒揭露蘋果代工廠裡的攻防戰

2019-07-22 13:31

扳倒英國駐美大使的竟是19歲小編 拿到密電高喊沒陰謀

2019-07-22 12:13

蘋果薩比汗 供應鏈新管家

2019-07-21 23:39

史羅基為蘋果晶片把關 總薪酬比庫克還高

2019-07-21 23:37

威廉斯掌蘋果設計部門 要研發殺手級產品

2019-07-21 23:37

登月50年 新太空競賽開打

2019-07-21 23:35

日韓貿易戰 美國當公親

2019-07-21 23:35

波灣緊張升高 油價看漲

2019-07-21 23:35

美景氣展望疲弱 降息有據

2019-07-21 23:34

ECB救經濟 要下兩帖猛藥

2019-07-21 23:32

飛天…引爆運輸科技革命

2019-07-21 23:12

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14

買進40億賺進180億美元票房 迪士尼買漫威好眼光

2019-07-22 21:02
看更多

熱門文章

西裔女作家被抗議「飛機上講西語」 乘客、空服員暖心舉動力挺

2019-07-22 12:53

美國恐中來真的！重啟當年讓蘇聯解體的「冷戰工具箱」

2019-07-22 10:00

悚！美國男子在沙灘與子女玩樂 突遭浪打斷頸身亡

2019-07-22 12:14

最純對戰！應召妹技能超強 客戶點名求戰《遊戲王》

2019-07-22 14:58

華郵：卡達雪崩式斷交2年 現在連境內乳牛都適應了

2019-07-22 14:11

【重磅快評】日本選民的弦外之音，安倍聽懂了嗎？

2019-07-22 12:10

失蹤51年！法國潛艇「智慧女神號」終在地中海海底尋獲

2019-07-23 08:09

夏威夷海域拍到罕見生物！外觀像小萌豬又像馴鹿

2019-07-22 16:01

任正非：川普禁令 威脅不了華為

2019-07-22 13:40

幾百萬桶伊朗石油堆在中國港口 未通海關不算違反制裁

2019-07-22 14:24

英國男子相約愛丁堡喝一杯 酒醒之後「咦我在柏林」

2019-07-22 15:50

驚！南韓籍貨船在新加波海峽遇海盜襲擊

2019-07-22 10:12

英國準首相惹人嫌？2大臣求去 2位前首相心憂警告

2019-07-22 22:24

一年一度神秘「鹿聚會」現身奈良 上百頭鹿聚集萌翻網友

2019-07-22 12:45

烏克蘭「諧星總統」又贏了！國會改選奪冠 權力更穩固

2019-07-22 11:05

川普：一周內可打贏阿富汗戰爭

2019-07-23 02:29

買進40億賺進180億美元票房 迪士尼買漫威好眼光

2019-07-22 21:02

消費實力驚人！這四個亞太國家 占全球旅遊支出近兩成

2019-07-22 21:26

有勇氣坐嗎 ？「邊緣人搖搖馬」背後原因曝光

2019-07-22 17:20

女玩滑水道未交叉雙腿 水力衝擊下體子宮撕裂險送命

2019-07-22 18:12

女兒持刀將母斬首 4歲侄子目睹全程

2019-07-22 16:24

少女嗑藥誤吞老鼠藥身亡 父怒喊：會在供毒人腦裡放子彈

2019-07-22 22:10

扳倒英國駐美大使的竟是19歲小編 拿到密電高喊沒陰謀

2019-07-22 12:13

日參院選舉結果五大重點一次看

2019-07-22 09:27

安倍陣營勝選 南韓剉著等

2019-07-23 00:00

印度登月探測器發射升空 挑戰成為美俄中後第四個登月國

2019-07-22 17:23

WSJ：全球央行紛紛降息 可能有風險

2019-07-23 00:11

新英相今揭曉 強生喊「準時脫歐」

2019-07-22 23:54

餐廳鬧人力荒 老闆推出更誘人的待遇及福利吸引員工

2019-07-23 00:45

川普批伊朗逮美間諜並非事實 龐培歐更砲轟說謊成性

2019-07-22 22:45

北京釋出多項善意 美中有望下月磋商

2019-07-23 00:01

北韓地方選舉投票率達99.98% 金正恩也參與

2019-07-22 15:24

貿易戰效應 陸客荷包扁了

2019-07-23 00:04

華郵取得密件 指大陸華為疑違規暗助北韓

2019-07-22 22:20

印度月球夢升空 探測器43天後登月

2019-07-22 18:13

朱凱西咎由自取? 政治不正確遭殃?

2019-07-22 14:16

白宮聽取科技巨頭建言 為華為和美中貿易談判定調

2019-07-23 06:55

雙方頻釋善意 陸媒稱：中美新一輪磋商即將重啟

2019-07-22 18:13

川普承諾科技巨頭 會加速處理供應華為的申請

2019-07-23 08:07

科技股引領美股逼近紀錄高點 市場關注FANG財報

2019-07-23 07:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top