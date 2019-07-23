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台股ADR周一除聯電外全漲 跟隨台股上漲

2019-07-23 07:13經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周一除聯電外全漲，跟隨台股上漲。

台積電ADR漲1.8%，高出台股的溢價為4.9%。費城半導體股指數也飆漲近2%。

美股周一上揚，主因降息預期支撐。標普500指數逼近紀錄高點之際，投資人密切關注本周臉書、字母和亞馬遜等大型公司財報。

道瓊工業指數收漲17.7至27,172.04點；標普500指數上漲8.42點或0.28%，報2,985.02點；那斯達克指數收漲57.65點或0.71%，報8,204.14點。

台灣加權股價指數昨天漲71.34點收10,944.53點，台積電漲1.9%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 69.53 +1.82 70.50 -1.38

友達 AUO 8.82 +0.35 8.96 -1.61

中華電 CHT 113.67 -0.30 112.00 0.60

台積電 TSM 272.16 +1.48 259.50 5.08

聯電 UMC 13.35 -1.38 13.80 -3.26

資料來源：彭博

台股台積電標普
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