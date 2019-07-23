科技股引領美股逼近紀錄高點 市場關注FANG財報

2019-07-23 07:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一上揚，主因降息預期支撐。標普500指數逼近紀錄高點之際，投資人密切關注本周臉書、字母和亞馬遜等大型公司財報。

道瓊工業指數收漲17.70點或0.07%，至27,172.04點；標普500指數上漲8.42點或0.28%，報2,985.02點；那斯達克指數收漲57.65點或0.71%，報8,204.14點。

近年來，尖牙股（FANG）推升標普500指數，但今年這些公司的財報好壞參半。臉書、亞馬遜的股價表現優於大盤，字母、 Netvflix則不如大盤。

臉書股價周一上漲2%，該公司將於周三盤後公布財報。亞馬遜、字母上漲逾0.7%，這兩家公司定於周四公布財報。投資人對這些成長型企業財報的反應，可能會影響大盤。這三家公司，占標普500指數成分股總市值9%。

截至周一，標普500指數較7月12日的收盤紀錄高點低約1%。Longbow Asset Management首席執行長Jake Dollarhide表示：「這幾家公司的表現，會影響投資人持有的其他科技股和整個市場。」

科技股指數上漲1.2%，費城半導體股指數飆漲近1.98%。晶片股上漲，因消息人士透露，白宮國家經濟委員會主任庫德洛將主持與半導體和軟體公司高管的會議，討論美國政府禁止向華為銷售產品的問題。

蘋果股價上漲2.3%至207.22美元，因摩根士丹利將其目標價從231美元上調至247美元。波音公司下跌1%，惠譽將該公司展望從「穩定」調降至「負面」。以科技股為主的那斯達克指數，受晶片製造商的提振。

油田服務商Halliburton股價飆漲9.1%，在標普500指數成分股中漲幅最大，該公司的第2季利潤優於分析師預期。

歐洲央行（ECB）周四將召開決策會議，市場預期降息10個基點的可能性超過50%。美國聯準會（Fed）則在月底舉行利率決策會議，外界普遍預計將降息至少25個基點。降息預期推升美股三大指數本月觸及紀錄高點。

Refinitiv IBES的數據顯示，約30%的標普500指數成分股企業將於本周公布第2季財報，目前預期整體利潤將成長約1%。