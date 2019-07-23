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白宮聽取科技巨頭建言 為華為和美中貿易談判定調

2019-07-23 06:55經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國與中國正接近啟動數月以來首次當面舉行的貿易談判，值此時刻，科技界高層與白宮官員周一會談，為美國放寬華為銷售禁令跨出又一步。

白宮邀請包括微軟、英特爾、思科、威騰電子和高通在內的大型科技企業討論經濟問題，恢復向華為銷售產品列為重要議題。彭博引述知情人士報導，美國總統川普也到場關切。

美國政府官員與科技界領袖的這次會談，有助緩解中國對華為被列入黑名單而面臨存亡威脅的顧慮。不過，反對放鬆對華為限制的國會及政府內部人士可能會阻礙兩國在化解貿易爭端的進展。

中國官方媒體周一報導，華為問題出現取得進展的跡象，是雙方相互釋放「誠意和善意」的一部分。隨著中國恢復購買美國大豆和其他農產品，預料針對華為的限制措施會有鬆動。

美國國家經濟委員會主任庫德洛與財政部長米努勤主持此次會議，商務部長羅斯也預訂出席。知情人士表示，會議旨在將商業觀點帶進經常由情報和國家安全部門主導的論辯中，這些部門主張徹底禁止華為。

包括川普的共和黨黨內一些鷹派人士在內，許多美國國會議員主張徹底禁止向華為出售美國組件，將華為排除到供應鏈之外。

如果川普選擇恢復向華為銷售產品，很可能遭到國會反對。華盛頓郵報周一報導，華為曾幫助建設北韓3G網路，可能違反美國出口管制法律。

聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）和范荷倫（Chris Van Hollen）為此發表聲明說 ：「每一次波折，都讓我們越來越了解華為是個多麼邪惡的角色，」。他們強調，這篇報導表明華為屢次違反美國法律。

據了解邀請名單的人士表示，周一與會人員還有Google、美光和博通（Broadcom Corp.）的高層。

大多數受邀與會人員都是華為的技術供應商。業者曾表示，全面禁止與華為的生意往來就美國國家安全而言可能弊大於利。他們辯稱，他們向華為提供的許多組件都能輕鬆從其他公司那裡買到，而且如果禁止他們進入自己最大的市場，營收勢必受損，進而影響到對維持美國半導體領先地位至關重要的投資能力。

科技界高層與白宮官員周一會談，為美國放寬華為銷售禁令跨出又一步。路透
科技界高層與白宮官員周一會談，為美國放寬華為銷售禁令跨出又一步。路透
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