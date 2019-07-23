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不受醜聞影響 臉書用戶參與度持續上升

2019-07-23 02:47經濟日報 記者廖文楷╱即時報導

儘管臉書（Facebook）常遭華府與媒體批評，不過，這個全球最大社群網站的使用者似乎毫不在意。

儘管臉書傳出多起醜聞、隱私漏洞、服務中斷等問題，臉書提供給廣告主的工具其數據顯示，該網站用戶的參與度仍在今年上半年持續攀升。

臉書的用戶參與度提高，是該公司周三公布第2季財報之前的一大喜訊；此前該公司才因計劃發行加密貨幣Libra，在國會聽證會遭遇議員的詳細質詢。

具體而言，臉書廣告主用來蒐集特定人口族群資料、以瞄準廣告受眾的廣告受眾洞察報告（Audience Insights）數據顯示，臉書用戶今年1到7月的評論發表數、按讚數及點擊廣告數的中位數都提高。

以美國來說，從今年1月3日至7月18日，臉書用戶的每月平均回應則數中位數增加到8則，高於之前的6則，按讚數也從9則增至13則，廣告點擊數從13次增至17次。

全球用戶的情況也與美國類似，使用者平均每月回應動態則數增加至5則，較之前的4則略增，按讚數從9則增至13則，廣告點擊數也從8次增加至11次。

關注數位科技的Futurum研究公司首席分析師紐曼（Daniel Newman）表示：「臉書的數據、演算法、以及機器學習的使用持續在進步。這代表使用者能看到愈來愈多與自身相關的內容，自然提高了平台的參與度。」

臉書聲稱，每月有27億人使用其旗下服務，包括15.6億人的臉書每日用戶，但臉書在一些關鍵市場的用戶成長已開始趨緩或陷入停滯，包括美國與歐洲。

臉書的主要成長領域是限時動態（Stories）功能；該功能允許用戶上傳全螢幕相片與影音，至臉書、Instagram、WhatsApp、Messenger等臉書的各種平台。臉書4月時表示，各平台的限時動態功能每天各有5億名用戶。

投資業者Bokeh資本公司投資長弗洛斯特（Kim Forrest）表示：「臉書用戶成長已趨緩，因此拉長用戶的參與時間，是讓付費顧客、也就是廣告主持續參與的關鍵。」

Futurum研究公司的紐曼說：「在面對華爾街時，臉書總能在艱難處境下化險為夷，因此若這個趨勢繼續下去（臉書持續找到讓處境好轉的方式），我也不會太意外。」

廣告醜聞華爾街
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